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親子自助餐｜文華東方酒店自助餐1折優惠　$161起歎即開法國生蠔/波士頓龍蝦/鮑魚

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

文華東方酒店自助餐1折優惠，$161起歎即開法國生蠔、波士頓龍蝦、鮑魚等美食。

【香港文華東方酒店/自助餐/Buffet/酒店/自助餐優惠/買一送一/美食/優惠】想趁假期共享天倫樂，自助餐是一個不錯的選擇。香港文華東方酒店快船廊全新裝修重開，突發推出自助餐1折優惠，今日（26日）中午12時在KKday開搶，只需$161起即可歎嚐即開法國生蠔、波士頓龍蝦、鮑魚，還有小朋友最愛的雪糕、蛋糕，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜香港文華東方酒店自助餐低至1折

位於香港文華東方酒店 Mandarin Oriental, Hong Kong 閣樓的快船廊一直深受食客愛戴，餐廳近日翻新重開，並推出自助餐優惠。自助晚餐供應、即開法國生蠔、波士頓龍蝦、本地鮑魚、法國藍青口、雪蟹腳、麵包蟹等海鮮，還有名海南雞、波士頓龍蝦喇沙、韓式豬腩 肉、慢煮美國牛肋骨、香草烤羊腿等，當然少不了自家製雪糕車、文華特色蛋糕，非常適合一家大細聚餐。

另外，週日早午餐提供龍蝦、鮑魚、阿拉斯加皇帝蟹腳、麵包蟹、雪蟹腳等，以及刺身、沙律、芝士盤、馳名海南雞飯、喇沙粉麵檔、烤肉眼扒，更有精選點心、文華特色蛋糕及雪糕吧，選擇相當豐富。

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自助餐優惠｜香港文華東方酒店自助餐優惠詳情
預訂日期 ：8月26日12:00至9月1日23:59
用餐日期：2024年9月2日至9月30日
地址：香港中環干諾道中5號

【1折優惠】「即開生蠔、龍蝦、鮑魚」自助晚餐
用餐時間：（第一輪）18:00 – 20:00，（第二輪）20:30 – 22:30
適用日子：星期一至四 
優惠價：$356/2位，平均$178/位（原價$1,954/2位）

【買一送一】「即開生蠔、龍蝦、鮑魚」自助晚餐 
用餐時間：（第一輪）18:00 – 20:00，（第二輪）20:30 – 22:30
適用日子：星期一至四 
優惠價：$978/2 位，平均$489/位（原價$1,954/2位）

適用日子：星期五至日
優惠價：$1,088/2位，平均$544/位（原價$2,174/2位）

【8折優惠】週日早午餐
用餐時間：12:00 – 15:00
適用日子：星期日
優惠價：$782/位（原價$977/位）

（以上價錢已包括加一服務費）

預定網站：【按此連結】

更多自助餐優惠：

自助餐優惠｜香港黃金海岸酒店自助餐1折優惠　$142歎黑松露和牛/雪花蟹腳/即切魚生

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