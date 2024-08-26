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分離焦慮症︱送返學後偷偷溜走+借老師恐嚇子女 爸媽愈做愈錯增子女分離焦慮症

育兒資訊

發布時間： 2 小時前

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子女出現分離焦慮症，爸爸媽媽不要犯錯。

暑期快將完結，意味新學年即將開始。對於第一次將進入校園的幼兒而言，說不定父母才是最緊張的那一位。家長們亦生怕孩子會有「分離焦慮」，因為幼兒兩歲、三歲前從未與父母長時間分離過，貿貿然要分開幾小時，定教人擔心不已。那麼，作為家長該怎麼應對？

其實對於兩歲、三歲的幼兒來說，要他們留在陌生的環境及面對不同的人和事，確實是一個考驗。但一般而言，幼兒都可以在一至兩周內適應下來。當然，我們亦可於開學前透過以下方法，減輕他們初上學時誘發的「分離焦慮」。

分離焦慮症︱應做的事

為孩子做好心理準備：開學前與孩子閱讀有關初上學的繪本，如《小雞上學》、《小波去上學》、《我喜歡上學》等，讓幼兒對上學有初步概念。此外，亦可以在家中模擬學校生活，如一起唱兒歌、排排坐說故事等，讓幼兒體驗學校生活並不可怕。

增加安全感：開學前帶子女到學校參觀，每天於固定時間帶他們到學校一趟，看看學校環境，預演上學的情形。事實上，很多幼稚園都設有「新生適應日／周」，讓幼兒逐日加長留在學校的時間，慢慢熟悉環境。

擴闊社交網：即使從未入讀預備班的幼兒，其實亦能適應群體生活。如果他們平日亦有接觸其他幼兒的機會，則更理想。因此，平日多到公園，讓他們跟新認識的小朋友玩耍，「放手」讓他們自由相處，學習融入群體生活，幼兒即使初上校園也不必過分憂慮。

分離焦慮症︱不應做的事

否定負面感受：若幼兒有不想離開爸媽、不想和別人玩耍等感受時，家長們切忌否定孩子焦慮的感受，更不應以「不勇敢」、「不聽話」等負面說話責備孩子。反之，家長們應以正面的方法，讓幼兒知道凡事都有解決辦法；亦可與孩子共同商討克服恐懼的方法，如帶一件「安慰物」一同陪伴回校，讓他們知道父母總會在身旁給予支持。

過分緊張：父母要在開學當天保持冷靜，避免自己的緊張情緒影響子女。建議在初上學時，爸媽（或主要照顧者）可親自帶幼兒上學，告訴幼兒學校會有很多小朋友一起玩耍，而爸媽（或主要照顧者）會在門外等候，接他放學回家。

不辭而別：父母在離開學校前，一定要與孩子「說再見」，千萬不要偷偷溜走，否則會讓孩子有被遺棄的感覺。父母亦不宜因幼兒哭鬧就急着抱起孩子，應鼓勵幼兒或陪伴幼兒在課室內玩耍一會兒，並多引導孩子望望四周可愛的布置，使他們冷靜下來。

家長們平日也不要妖魔化老師的形象，例如，想阻止幼兒不良行為，不宜說會告訴老師，讓老師懲罰孩子之類的說話，讓孩子對學校、老師等塑造不良印象，害怕上學。

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撰文 : 伍寶珠博士 資深幼兒教育學者

家庭教育 爸媽心聲 中小學教育 恐嚇 老師 幼稚園 閱讀 焦慮症

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