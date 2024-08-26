中秋節2024︱3款人氣月餅勁搶手 AA級馬來西亞榴槤+大閘蟹蟹皇+創意七星伴月（附訂購詳情）

▲ 為大家推介今年陪我過中秋的其中3款特色月餅。

中秋節快到，對於喜歡儀式感的我，也十分喜歡這個節日。在中秋團圓之夜，和家人聚在一起，飯後不少得舉辦月餅試食大會。月餅、水果、湯圓、熱茶等等鋪滿飯桌，個個「專家上身」，品嘗和評價不同的特色月餅，然後往往吃到最後幾件時，飽到上心口的大家又會因為不想浪費，而不斷游說其他人吃光。這天，通常都是在吵吵鬧鬧、歡笑聲中渡過，非常難忘。今年，我預備了幾盒「參賽」的月餅，和各位「專家」開心分享！

來發記 - 貓山王x黑刺榴槤冰皮月餅（6個裝）

中秋節也是吃榴槤的季節，今年很多品牌都推出了榴槤月餅，而我發現來發記的榴槤月餅，選用馬來西亞自家果園最高級別（AA級）的貓山王和黑刺果肉製作，而且餡料是100%的榴槤肉，沒有添加任何色素、防腐劑、人工香料和奶類。我一口氣買了4盒回家，未到中秋，已忍不住和家人開提前試食大會。果然，這些月餅沒有糖精的感覺，而且啖啖都是真實的貓山王和黑刺果肉，猶如吃真的榴槤一樣！

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我最欣賞他們挑選榴槤和製作過程認真，他們在馬來西亞設立無菌廠房（工廠通過多項國際認證，包括ISO22000、HACCP、GMP和清真(Halal)認證），務求最快將收集剛收成、最新鮮的AA級別榴槤處理。

月餅特別採用了獨立鋁罐包裝，密封性強，可以存氣鎖味，同時也可以保鮮12個月。即使過了中秋節或榴槤盛產季節，大家仍可隨時細味榴槤的滋味。月餅品質有保證，讓大家吃到最安全、最新鮮、最真實、最甘香、最有口感的榴槤月餅。

原價：$438／盒

優惠價：$308／盒

訂購詳情請【按此】

門市銷售地點：

UNY 生活創富 (樂富、元朗、將軍澳)

APITA (太古城)

𝙁𝙧𝙚𝙨𝙝 新鮮生活 (日出康城、康怡廣場)

本灣水產 (慈雲山中心、荃錦中心)

積吃

百本市集

候基室

神燈海鮮酒家 - 金蟹皇麻糬月餅（6個裝）

上年被搶購一空的金蟹皇麻糬月餅，今年限量供應300盒，還加重了大閘蟹蟹皇醬的比例，我有幸有機會搶到手。

蟹仔造型的月餅不只是模仿表面的造型，餡料亦有小心思。這月餅選用大閘蟹肉為主要原料混合香濃蟹膏製成的蟹黃油醬，今年加重了大閘蟹蟹皇的比例後，令口感更豐富和順滑。這月餅玩味十足，與真正的蟹一樣，蟹中有個「蟹心」，其實是由彈牙麻糬所扮演，口感細膩綿密又彈牙。

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月餅集蟹黃和麻糬的特色於一身，有濃郁的蟹香，同時也會有麻糬的彈牙口感，其中奶黃餡料則帶有奶香及蛋黃香味為月餅帶來一些甜味，整體上會有一種融合了鹹甜的美味，並且口感獨特。特別一提，吃之前，建議大家可用焗爐或氣炸鍋加熱，口感味道會更佳。

原價：$398／盒

推廣價：$328／盒（即日起至9月14日）

訂購詳情請【按此】

換領日期：9月3日至9月16日

訂購及領取地點：

佐敦店：佐敦長樂街14-20號 18廣場地下及一樓

銅鑼灣店：銅鑼灣登龍街18號V Point地庫

帝港酒店集團 - 七星伴月禮盒（8個裝）

飯桌上，如有七星伴月禮盒更顯大方得體。今年，我選購了帝港酒店集團的七星伴月禮盒，月餅用上橙金色禮盒盛載，盒內中央明月為「雙黃白蓮蓉月餅」，伴以七星月餅，包括迷你朱古力奶皇月餅一個、迷你伯爵茶奶皇月餅兩個、迷你陳皮豆沙月餅兩個及迷你蛋黃奶皇月餅兩個；一盒有齊多款口味，特別適合喜歡淺嘗月餅及試多款口味的家人。

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原價：$718／盒

推廣價：$589／盒（2024年8月1日至9月8日訂購）

訂購詳情請【按此】

換領及現貨購買日期：

帝都、帝景及帝逸酒店：8月15日至9月11日

帝京酒店：8月15日至9月14日

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撰文 : 王芷瑩（Ricca） 嘆為觀芷