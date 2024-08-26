幼稚園︱不收K1學生成小紅書教育熱話 銅鑼灣維多利亞幼稚園：PN學生直升K1

▲ 銅鑼灣維多利亞幼稚園指，由於PN學生直升K1，因此K1不對外收生。

銅鑼灣維多利亞幼稚園是本港少數提供IB國際文憑課程的幼稚園，除吸引不少名人、明星讓子女入讀。銅鑼灣維多利亞幼稚園2025-2026年度小組班(PN)即將在2024年9月16日開放申請，但高才通家長比較喜歡使用的社交網站小紅書，卻不停盛傳銅鑼灣維多利亞幼稚園不收K1學生，究竟原因如何？

9月是幼稚園報名的旺季，不少家長已在社交網站討論心儀幼稚園的收生日期。小紅書近日的熱門話題之一，是不少高才通家長討論銅鑼灣維多利亞幼稚園不收明年K1學生，原因更眾說紛紜。銅鑼灣維多利亞幼稚園表示，由於學校PN學生會直接升讀K1，所以K1剩餘的對外學位有限，因此學校不開放2025-2026年度幼兒班(K1)公開對外招生。如果家長計劃為子女申請入讀K1班，要填寫「網上登記表」申請作為K1之插班生。

銅鑼灣維多利亞幼稚園｜提供IB課程

銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園於1965年由丁毓珠及其姊丁毓娟創辦，成為香港首間聘請外籍老師的幼稚園，其後由總校長孔美琪博士繼承母親丁毓珠的幼兒教育夢。銅鑼灣維多利亞推行雙語教學，強調「一老師一語言」的語文政策，並推行IB課程，著重探究式學習。

香港推行IB課程的幼稚園並不多，銅鑼灣維多利亞可說是首批，該校2006年起推行IB課程，至2012年獲認證為IB世界學校，以IB課程的幼小項目為框架，培養學生IB十個學習目標。

學校提供兩文三語國際班及雙語國際班，兩文三語國際班以英語、粵語及普通話為教學語言，雙語國際班則以英語及普通話為教學語言，為母語是普通話或英語的幼兒而設。同時，學校引入美國哥倫比亞大學的讀寫計劃，是一套加強幼兒閱讀和寫作策略的課程，有效促進幼兒讀寫能力發展。

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