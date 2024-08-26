The Do Show丨Do姐鄭裕玲搵醫生解答濕疹問題　專家教止癢方法毋須食藥

▲ 「Do姐」鄭裕玲主持的《The Do Show》，請來中大醫院註冊中醫師林志秀和西醫韓錦倫醫生講解濕疹！

「Do姐」鄭裕玲的YouTube頻道《The Do Show》大受歡迎，轉眼間已開台一周年，Do姐過往訪問過不少明星，最新推出的「健康篇」就請來中大醫院註冊中醫師林志秀和西醫韓錦倫醫生講解濕疹！

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The Do Show丨濕疹具遺傳性

濕疹在臨床上會分急性、亞急性和慢性，急性濕疹是發病時間一般在數天至幾個星期，皮膚會泛紅，搔抓一下就會滲水甚至出血。

除了環境因素影響、不同季節的濕度和溫度的改變可能會誘發濕疹，而濕疹是有遺傳性，林志秀中醫師指：「從現今醫學上的數據可以得知，如果父母一方患有濕疹，下一代患有濕疹的機率大概有三成，具有遺傳性的。如果雙方都患有濕疹，下一代患有濕疹的機率可高達八成。」

韓錦倫醫生指壓力、精神緊張也會誘發濕疹，林醫師補充：「積聚的壓力長期會傷害身體的陰血，陰分指的是身體的水分和血液，陰血受損會引致皮膚乾燥，中醫有一個專門名詞叫『血虛生風』，皮膚變得非常乾燥，產生很多皮屑，繼而痕癢，這屬於慢性的濕疹，中醫亦會稱之為濕瘡，引發濕疹的原因有很多，而且很多都比較複雜，最令人不適就是痕癢。」

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The Do Show丨懷孕期間要注意

林醫師指母親在懷孕期間吃了不恰當的食物會影響深遠，「如吃了熱毒的食物或吃多了海鮮，在中醫角度而言，進食過多這類食物會產生熱毒，從而令血液出現血濁。」

他續稱：「這種熱毒形成的血濁可經母體傳給胎兒，另一個可能是剛出生的嬰兒需要母乳，熱毒素經過哺乳傳給嬰兒。第二個情形是小孩已經可以吃飯，如果進食過多煎炸食物，成年人過度飲酒或吃大量海鮮，這些中醫所稱的葷腥發物很容易損害我們的脾胃，脾胃受損會形成濕熱，這是存在於身體內裡的濕熱，可能再加上受到外在環境的風濕熱邪，體內的濕熱再加上風濕熱邪蘊結於肌膚，便容易發出濕疹。」

▲ 熱毒形成的血濁可經母體傳給胎兒！（影片截圖）

The Do Show丨患者應該如何戒口？

濕疹患者需要戒口，但應該戒食哪些食物呢？

林醫師分享道：「中醫認為該儘量避免熱毒的食物，因為濕疹的皮膚本身有濕熱、濕毒，因此最好不要吃牛肉、羊肉、鵝等食物，因為它們對皮膚病患者是一種發物，所謂發物就是吃了皮膚會發作，令狀態變差，也不主張濕疹患者吃太多榴槤、菠蘿。」

他指從其觀察得來，大部分濕疹、濕瘡患者對魚類的過敏情況不多，他說：「貝殼類海產的蛋白質含量極高，有過敏體質的人吃了可能會誘發過敏反應。而對牛奶、蛋、含麩質的食物沒有強烈過敏反應則毋須戒口。」

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The Do Show丨點樣止癢？偏方有作用？

韓醫生指濕疹患者平日做好保濕，發炎時就可用消炎藥物，很大百分比的患者也不用吃藥！

偏方有用與否要視乎患者的體質，韓醫生分享：「曾有某位女士盡心醫治一個嬰兒濕疹不果，而感到很痛苦。她在西環某街市遇上了賣菜的婆婆，對方給了她一條濕疹的秘方，於是花心機煮成藥水替嬰兒洗澡，然後痊癒了。」

韓醫生提醒：「坊間很多人採用所謂的偏方，並沒有向中醫師諮詢當時自身的體質證型，不知道屬於什麼證型的濕疹，胡亂採用這些偏方，帶出很多不良的後果。」

有指用稀釋後的漂白水外敷有效舒緩濕疹，韓醫生指全世界尤目前都在進行類似研究，亦證明是完全有效，但需注意稀釋濃度、水的份量、浸浴方式、水溫。

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