  • 32°C
香港時間 : 2024826日 (一) 14:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

泰國布吉山泥傾瀉13死20傷，緬甸夫婦被尋獲遺體，死前一刻「緊緊相擁」。

【泰國／布吉島／山泥傾瀉／暴雨／災難／布吉大佛】泰國布吉島（Phuket Island）是港人熱門旅遊勝地，當地上周連日暴雨，在布吉大佛（Big Buddha Phuket）附近引發山泥傾瀉。目前已知災情導致13人死亡，另有約20人受傷、209個住戶受災情影響。

最新影片推介：

Healthy Life
Healthy Life｜基因改造橙或影響健康？專家拆解食安迷思　教睇標籤揀靚橙

據泰媒《布吉快報》（Phuket Express）報道，山洪暴發和山泥傾瀉是在上周四（22日）早上開始，最終在23日於卡倫（Karon）引發的災難。目前一共發現有13人死亡，約20人受傷，其中2名俄羅斯夫婦、9名來自緬甸的外勞，以及2名泰國人罹難。當地警方稱，來自俄羅斯的一對男女原本在一個豪華別墅度假，不料最終客死異鄉。

布吉市地方官員Worasit Putjeep在24日發言表示，救援人員報告稱一對罹難的緬甸戀人被發現時，遺體彼此緊緊相擁，手握電話和手電筒；另外還有一名緬甸老人遺體被尋獲。

點擊圖片放大
+12
+11

更多相關報道：遊泰注意丨52歲港男泰國布吉被浪捲走不治　15歲兒：我想救爸爸風浪太大沒機會

布吉府首長Sophon Suwannarat稱，上週連日暴雨，導致布吉大佛附近發生山泥傾瀉。他表示，目前有約20人受傷，另有209房屋受影響，當局已開始進行大規模的善後工作，並聯絡死難者的親人，以及通知相關大使館。

Worasit Putjeep表示，目前搜索行動已經結束，但清理行動仍在繼續，損失總成本估計可能達到數百萬泰銖。

另外《曼谷郵報》25日稱，逾50幢民房、放租的公寓及4幢豪華別墅受損，有救援人員表示，這是發生在布吉島一次最嚴重的山泥傾瀉之一。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

遊泰注意丨曼谷酒店3男3女疑中山埃毒身亡　警方鎖定訂房第7人【拆解氰化物中毒症狀】
11:47 2024/07/17
遊泰注意丨曼谷酒店3男3女疑中山埃毒身亡　警方鎖定訂房第7人【拆解氰化物中毒症狀】
遊泰注意｜熱浪襲泰38人中暑亡　1地區重災體感溫度破50°C　衞生部警告：3類人高危【附常見中暑8大症狀】
10:23 2024/05/06
遊泰注意｜熱浪襲泰38人中暑亡　1地區重災體感溫度破50°C　衞生部警告：3類人高危【附常見中暑8大症狀】
【遊泰注意】布吉島出現劇毒「藍龍」　泰國當局警告 : 一旦誤觸可致命
13:28 2023/09/05
【遊泰注意】布吉島出現劇毒「藍龍」　泰國當局警告 : 一旦誤觸可致命

你可能感興趣

遊泰注意丨曼谷酒店3男3女疑中山埃毒身亡　警方鎖定訂房第7人【拆解氰化物中毒症狀】
11:47 2024/07/17
遊泰注意丨曼谷酒店3男3女疑中山埃毒身亡　警方鎖定訂房第7人【拆解氰化物中毒症狀】
遊泰注意｜熱浪襲泰38人中暑亡　1地區重災體感溫度破50°C　衞生部警告：3類人高危【附常見中暑8大症狀】
10:23 2024/05/06
遊泰注意｜熱浪襲泰38人中暑亡　1地區重災體感溫度破50°C　衞生部警告：3類人高危【附常見中暑8大症狀】
【遊泰注意】布吉島出現劇毒「藍龍」　泰國當局警告 : 一旦誤觸可致命
13:28 2023/09/05
【遊泰注意】布吉島出現劇毒「藍龍」　泰國當局警告 : 一旦誤觸可致命
健康問題 健康養生 網絡熱話 災難

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月26日 時間12:05）
容祖兒演唱會丨升降台突降下容祖兒仆倒　Joey幾乎直跌落台底
容祖兒演唱會丨升降台突降下容祖兒仆倒　Joey幾乎直跌落台底
王晶笑看江湖丨王晶爆《赤裸羔羊》有走光畫面　罕回應曾深深傷害邱淑貞指控
王晶笑看江湖丨王晶爆《赤裸羔羊》有走光畫面　罕回應曾深深傷害邱淑貞指控
法證先鋒VI劇透丨第1集至大結局劇情預告　「滅罪鐵三角」查命案討公道雪冤【不斷更新】
法證先鋒VI劇透丨第1集至大結局劇情預告　「滅罪鐵三角」查命案討公道雪冤【不斷更新】
美食推介｜西營盤溫馨人情味濃居酒屋　根據客人喜好DIY獨特菜單
美食推介｜西營盤溫馨人情味濃居酒屋　根據客人喜好DIY獨特菜單