遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」

▲ 泰國布吉山泥傾瀉13死20傷，緬甸夫婦被尋獲遺體，死前一刻「緊緊相擁」。

【泰國／布吉島／山泥傾瀉／暴雨／災難／布吉大佛】泰國布吉島（Phuket Island）是港人熱門旅遊勝地，當地上周連日暴雨，在布吉大佛（Big Buddha Phuket）附近引發山泥傾瀉。目前已知災情導致13人死亡，另有約20人受傷、209個住戶受災情影響。

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據泰媒《布吉快報》（Phuket Express）報道，山洪暴發和山泥傾瀉是在上周四（22日）早上開始，最終在23日於卡倫（Karon）引發的災難。目前一共發現有13人死亡，約20人受傷，其中2名俄羅斯夫婦、9名來自緬甸的外勞，以及2名泰國人罹難。當地警方稱，來自俄羅斯的一對男女原本在一個豪華別墅度假，不料最終客死異鄉。

布吉市地方官員Worasit Putjeep在24日發言表示，救援人員報告稱一對罹難的緬甸戀人被發現時，遺體彼此緊緊相擁，手握電話和手電筒；另外還有一名緬甸老人遺體被尋獲。

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布吉府首長Sophon Suwannarat稱，上週連日暴雨，導致布吉大佛附近發生山泥傾瀉。他表示，目前有約20人受傷，另有209房屋受影響，當局已開始進行大規模的善後工作，並聯絡死難者的親人，以及通知相關大使館。

Worasit Putjeep表示，目前搜索行動已經結束，但清理行動仍在繼續，損失總成本估計可能達到數百萬泰銖。

另外《曼谷郵報》25日稱，逾50幢民房、放租的公寓及4幢豪華別墅受損，有救援人員表示，這是發生在布吉島一次最嚴重的山泥傾瀉之一。

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