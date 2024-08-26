星二代｜吳婉芳細女愈大愈靚似媽媽　胡家一門三傑兄妹全是高材生

▲ 吳婉芳細女愈大愈靚似媽媽，胡家一門三傑，兄妹全是高材生。

【吳婉芳/港姐/香港小姐/美魔女/胡智略/胡智同/胡智晴/星二代】現年56歲的前港姐亞軍吳婉芳一向駐顔有術，獲外界封為「凍齡美魔女」。吳婉芳與亡夫胡家驊育有3個子女，大仔胡智略（Caspar）攻讀碩士課程，去年迎娶霍英東孫女霍詠盈；二仔胡智同（Lynus）擁爆肌身材，曾參加健身比賽，被譽為城中筍盤；而細女胡智晴（Helene）則比較低調，最近胡智同在社交網貼出兄妹合照，可見Helene的身形比以往變得苗條，愈來愈靚，似足媽媽。

育兒有道丨與新抱合照獲讚似家姐 56歲吳婉芳教出3個高材生子女

最新影片：

吳婉芳｜細女胡智晴愈大愈靚

吳婉芳3名子女一向感情甚佳，日前二仔胡智同就在社交網貼出兄妹合照，胡智晴穿上球衣，現身球場支持哥哥踢波，胡智同又稱她為「My number one supporter」。相中可見，胡智晴身形纖瘦，比之前苗條不少，顔值亦上升，愈來愈似媽媽吳婉芳。

胡智同過去亦不時分享3兄妹的生活照，有次更貼出妹妹的「黑圖」，胡智晴當時正值發育期，身形略胖並有暗瘡，她看見哥哥公開照片後，也不禁留言讓對方不要上載自己超重的照片。

吳婉芳的3個子女個個都是高材生，其中大仔胡智略和胡智同都在英國頂尖學府畢業，細女胡智晴都在英國讀書。

吳婉芳｜大仔22歲攻讀碩士課程

大仔胡智略多年來留着一頭長髮，外表看似不羈，但是品學兼優的尖子生，22歲已攻讀碩士課程，在華仁書院畢業後，胡智略到英國入讀貴族學校哈羅公學（Harrow School），更於英國倫敦大學畢業，為一級榮譽經濟學學士，之後更攻讀碩士課程，畢業後回港工作。

2021年11月，胡智略與霍英東孫女霍詠盈成婚，雖然婚禮非常低調，但都成為城中熱話。霍詠盈同樣是學霸，她是英國皇家藝術學院建築系碩士生，夫妻二人可謂郎才女貌、門當戶對。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

吳婉芳｜二仔文武雙全曾奪健美比賽冠軍

而細仔胡智同與哥哥一樣在華仁書院畢業到英國入讀貴族學校哈羅公學寄宿，然後升讀牛津大學（University of Oxford）拉斯金藝術學院，現在已經畢業。胡智同曾參加英國的健美比賽，並擊敗同組60名對手奪冠，熱愛健身的他回流香港後充當健身教練，同時身兼企業家、健美選手、私人健身教練等多職。

由於疫情影響，啟發了胡智同的藝術靈感，創作出多幅畫作。作品中最難忘的肖像畫人物是媽媽胡吳婉芳，他形容是最投入的畫作，表達了對母親的愛和感激，可見兩母子感情深厚。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

吳婉芳｜自稱虎媽育兒有三不政策

吳婉芳曾經分享育兒心得，她表示自己算是嚴謹的虎媽，要求孩子有禮貌，叮囑子女三不政策，不要做壞事、不接觸毒品和不要進娛樂圈。吳婉芳3個子女都在英國留學，她希望子女訓練自己獨立能力，有學懂照顧自己的能力。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】