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宅男女神丨關嘉敏30歲生日晒水着派福利　預告有驚喜送粉絲【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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關嘉敏嘅身材冇得輸！

藝人關嘉敏（Carman）早前在節目《福祿壽訓練學院》「神還原」譚輝智而人氣急升，於本月24日30歲生日的她，更大晒水着派福利。

宅男女神丨關嘉敏《福祿壽》扮「痰輝智」上位　Carman水着派福利益粉絲

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分享水着照

見Carman剪了一頭短髮，穿上綠色比堅尼上陣，大擺甫士，盡現弗爆身材，養眼十足！之後，又見到她獲好友送蛋糕和一大紮花，認真開心。

她發文表示：

#824
好日！！
關嘉敏生日快樂！
祝我繼續開心快樂！
繼續過得充實！
繼續解鎖，解鎖，再解鎖

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預告推出第一首個人單曲

Carman接受傳媒訪問表示告別2字頭，踏入3字頭新人生階段，指這一年做了很多東西，不但參與很好玩的扮嘢比賽，解鎖新技能，又拍了不同劇集，過得十分充實。她又預告將會推出第一首個人單曲，希望能在9月尾推出。

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