逃出生天︱南韓酒店大火7人死亡　實習護士逃生遇濃煙憑1招奇跡保命

▲ 南韓酒店大火7人死亡！實習護士逃生遇濃煙，憑1招奇跡保命。

【火災/酒店/南韓/實習護士/女學生/1招保命/逃生】南韓京畿道富川市一棟酒店在22日發生大火，火勢從8樓一間空房開始擴散，濃煙蔓延至8、9樓；而火災共造成7人死亡，12人受傷。不過，有一名實習女護士在火災中奇跡生還，她事後受訪表示，逃生時在走廊遇到濃煙毒霧，回到客房又發現房内沒有安裝消防灑水器，危急時刻，她突然想到曾學過的一招保命方法，最終順利實行並獲救。

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綜合韓國媒體報道，南韓京畿道富川市遠美區一棟9層樓的觀光酒店，在8月22日晚間7時39分發生大火。起火位置為810號客房，當時無人入住，因房屋建材等導致有毒氣體不斷延燒，消防人員抵達現場3個小時後，於晚上10時26分才徹底撲滅火勢。經確認，火災共造成7名（4男、3女）20至50多歲的住客死亡，死者皆為南韓人；另外有12名傷者，其中有3名重傷。富川消防署火災預防科長李尚頓（音譯）表示，該酒店共有64間房，火災發生當晚，有23名旅客入住。而死傷者皆是在8和9樓的客房內、樓梯、走廊等位置被發現。目前起火原因尚未釐清。

實習護士憑1招奇跡保命

一名護理系女學生在這場火災中奇跡生還。她在受訪時表示，因為需到京畿道富川市某大學醫院實習，所以入住了該棟酒店，獲派房間為806號，與起火的810號房相距很近。事發當晚，她聞到一陣燒焦味，隨即意識到入住的樓層失火；當她打開房門出逃，卻發現整條走廊已充滿黑色濃煙。眼見下樓逃生不安全，她立即緊閉房門，逃入浴室。

由於酒店房間內沒有安裝消防灑水器，女學生便撥打了緊急電話向消防員求救，並按照指示用酒店毛巾塞住浴室門縫，阻止濃煙從門縫滲入；接著打開花灑，用水淋濕頭部。這時，她又突然想到，自己曾學過一招可暫時阻隔有毒氣體的救命方法——利用水蒸氣形成「水幕」：

我用毛巾塞住嘴巴、打開水龍頭淋水；然後等待消防員的救援。

女學生最後稱，自己一度忘記已在浴室等待了多久，直至聽到敲門聲想跑出去時，卻失去氣力昏倒；所幸媽媽得知她仍在酒店内，不斷向消防員求助，才得以順利獲救。

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消防氣墊過期11年、客房無安裝灑水器

據悉，失火的酒店平常多是外國籍旅客入住。在火災發生前，曾有一名旅客被安排入住起火的810號房，然而當這名旅客進入客房時，卻聞到一股「燒焦味」，遂要求櫃台更換房間，最終幸免於難。

可惜火災發生時，並非所有逃生者都幸運。初步調查發現，消防員到場為逃生者架設的消防氣墊，竟「離譜出包」。807號房的一對男女，從8樓客房窗口跳下逃生，結果卻因消防氣墊過期11年及架設過程中有疏失，導致他們跳下時氣墊「上下翻轉」，未能順利發揮緩衝作用；兩人最終更疑似遭彈飛，墮地慘死。

另外，由於南韓在2017年才強化消防法規，強制規定6層樓以上建築物必須安裝消防灑水器；而該棟發生火災的酒店於2003年已竣工，因此64間客房全部未有強制安裝消防灑水器。

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