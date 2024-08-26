網絡熱話｜九巴疑車廂太熱目擊者稱有「妹妹」中暑暈倒　車長被鬧拒開大冷氣真相神反轉

▲ 近日有網民稱乘搭九巴時因車廂太熱而導致有「妹妹」中暑暈倒，並指責車長拒絕開大冷氣。

【酷熱天氣警告／巴士／九巴／中暑／冷氣】本港酷熱天氣警告現正生效，今日（26日）最高氣溫錄得34度，市民外出時要注意降溫，避免中暑。近日有港男上載一張照片，指乘搭九巴時，司機不願開大冷氣，導致有一名女乘客中暑暈倒，之後對方才願意調高冷氣溫度。不過其後就有不少網民力撐車長，並上載巴士控制面板照片揭露真相。

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該名港男周日（25日）於Facebook群組「深圳大陸吃喝玩樂交流」上載照片，表示乘搭九巴B1路線時「叫極司機開大冷氣死都唔開」，最終導致有人「頂唔順中暑暈咗」，之後又在留言處補充，指有「妹妹」暈倒後，司機才願意調高冷氣溫度。

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從照片可見，巴士窗外烈日當空，車頭行李架旁邊位置疑似有乘客倒下，另有人在旁照料，不過周圍乘客眾多，環境較為擠逼。

照片發布後引發網民熱議，有人感同身受、分享自身經歷，「成日都係咁，尤其是樓上，唔知佢係咪獨立上下層冷氣。有時樓上全程冇冷氣都可以」、「上個月搭巴士真係熱到中暑唔好講笑，成車坐滿人又西斜，冷氣又好似壞咗咁￼，勁細風」。

不過亦有不少人力撐九巴車長，指出他們實際上無法自行調校車內的冷氣溫度「公司set死咗温度」、「專利巴士車上冷氣由巴士廠工程人員調較，車長冇任何權限去調較冷氣溫度，個冷氣調節器亦係封死，甚至開關都不可由車長決定」、「個個以為係私家車，有得較冷啲同熱啲」，更有人上載巴士控制面板照片佐證。

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巴士無法開大冷氣原因

到底巴士司機是否真的不能調校車內冷氣？對此，由九巴員工運作的Facebook專頁「九巴和你Bus」就曾解釋過巴士冷氣熱及司機無法調校冷氣的原因，指往年有環保團體曾提出「巴士冷氣過冷」，為支持環保，巴士公司會將冷氣預設約25℃，不過到了夏天就往往會導致巴士部份位置溫度偏高，尤其是車頭位置。

車長教路1招投訴

至於處理乘客投訴，「九巴和你Bus」就表示，由於巴士冷氣控制板被工程部鎖上，車長不能自行調校冷氣溫度，因此只可以安排乘客「過車」，以免失事。不過，有車長就建議乘客可以用巴士公司App向巴士公司反映冷氣不足的問題，指出一般公司收到乘客投訴，就會盡快安排有關巴士當晚收車後回廠檢查，交由工程部調校冷氣溫度，「所以下次大家遇上冷氣不足嘅時候，記得抄低當時嘅時間，巴士車牌同路線，向客戶服務部投訴啦」。

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