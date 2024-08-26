港鐵查飛｜一家三口搭輕鐵疑逃票斷正　自稱海外來港「嚇到腳軟」要職員安慰

▲ 一家三口搭輕鐵疑逃票被包圍，男乘客自稱海外來港，被截查時被「嚇到腳軟」要安慰。

【港鐵/逃票/輕鐵/罰款/港鐵查飛】近日港鐵加強打擊乘客逃票行為，不時有職員出現在各地鐵站、輕鐵站和頭等車廂，日前有網民於社交平台上發文，指看到有一家三口疑似坐輕鐵沒有支付車資，被港鐵職員「斷正」

並包圍。她又指當中的男乘客「畀人捉到個下嚇到腳軟」，需要港職職員安慰。事件曝光後，有網民形容行為失禮，指有小朋友同行也逃票是「教壞細路」。

一家三口坐輕鐵逃票被斷正

該名網民於Threads上發文，指日前在輕鐵站看到港鐵職員查票，有一家三口疑似因沒有拍卡支付車資而被「斷正」，並上載照片。照片中可見，月台上有4名職員包圍3名坐在椅子上的乘客，1名女職員與他們溝通，當中男乘客露出為難神色。樓主指涉事的一家3口被查票時「嚇到腳軟」，其後需要港職職員安慰。她形客逃票行為如同「乞兒」，對此感到不滿。

▲ 有網民於社交平台發文，指近日有一家三口疑因乘坐輕鐵逃票而被截查。（yu88092@Threads圖片）

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逃票男子自稱海外旅客 網民批：教壞小朋友

帖文一出，引起一眾網民熱議，有網民稱當時也在現場，指該名職員並非安慰，而是在指責逃票乘客，「我冇睇到佢哋安慰，上到去已經鬧緊」，又聽到男乘客說英文，自稱是從海外來港，又帶有護照，不過職員則要求報警處理。有不少網民指兩名父母教壞小朋友，「帶住細要（做）榜樣 ，自己就自己事 」、「大嘅一擔擔，教埋個細嘅又係咁，唔想比咪搭其他交通工具，或自己揸車」、「教壞下一代」。

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港鐵提高逃票罰款 涉事乘客有機會被罰過千

港鐵為打擊逃票及違規使用車費優惠，上年六月起提高罰款，重鐵網絡附加費將由現時港幣500元增加至1,000元，而輕鐵及港鐵巴士的附加費則由港幣290元上調至港幣370元。所以，逃票的一家三口有機會被罰款1,110元。

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