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男人之苦丨江華無懼光頭Look示人　豁達面前脫髮：人生所擁有的總要歸還

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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江華光頭look曝光！

現年62歲的江華曾主演無數TVB劇集，2013年拍畢《鳳舞香羅》就絕跡香港娛圈，轉往內地發展的江華近年開設小紅書帳戶跟網民互動！

光頭造型更俊俏

曾自爆脫髮有地中海的江華日前上載多張照片，見他一身HIPHOP打扮，更以光頭Look示人，當中他寫道：「人生所擁有的，都只不過是借來一用，總有歸還的一天。」似乎他已豁達面前脫髮問題，不再受這男人之苦困擾。

網民對江華的光頭造型非常受落，有人大讚：「換上袈裟，華哥就是最靚的唐僧」、「劉德華沒你帥」、「光頭更靚仔」。

明星育兒︱親揭30年來缺席畢業禮原因　麥潔文兩招育成充滿使命感兒子

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江華曾上載M字額照片

今年2月，江華上載一段在茶餐廳跟太太撐枱腳短片，網民留意到江華戴著頭巾，於是留言問：「江華為什麽總喜歡帶帽子帶墨鏡吃飯呢？」隨即有人代回覆：「地中海」，江華不但未有介意，更親自回應：「哈哈哈 你說得對」，大方承認有地中海。

事實上於2018年，江華上載一張沒有戴帽子的自拍照，相中他頭髮剷青，M字額好明顯，與當年的型男形象相差甚遠。

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