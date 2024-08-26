  • 32°C
香港時間 : 2024826日 (一) 14:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

育兒心得︱ 唔好跑+唔好跳+唔好無禮貌 家長「唔好唔好」剝削子女學習機會

育兒資訊

發布時間： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

家長「垂簾聽政」般教兒子剝奪學習機會。

有日在商場裏，發現聽得最多家長說的話，就是「唔好」—「喂，唔好跑」、「唔好周圍走」、「唔好跳」。唔好唔好唔好之聲此起彼落，彷彿沒有「唔好」，就沒有甚麼話可跟孩子說似的。我猜，大概在商場內人多電梯多，所以家長特別緊張。

殊不知，有一天到南丫島行山，有一家人在我後面，一對父母和兩名大約六歲和四歲的小朋友。難得好天氣和在戶外，兩個孩子歡天喜地蹦蹦跳和互相追逐，那是在城市久違了的童真，但聽到在我身後的阿媽，一直不停地喝止，並以靠嚇口脗跟孩子們說：「哥哥！唔好跑！」（去到郊外都唔跑得？！難道要上體育堂才可以跑？）「嗱！你哋再跑就跌親㗎喇！」（跌親咪起身囉！）「係咪唔聽話呀？！」（放電時間都要正襟危坐？！）「嗱，陣間有狗出嚟咬你哋㗎！」（製造不必要恐慌）那位阿媽一直不停地在我身後喋喋不休，聽得人煩厭。帶小朋友到郊野，卻要他們正正經經地漫／慢步、連跑都唔得，那為甚麼要出行呢？何不乾脆大家困獸鬥焗在家裏？那就非常「安全」了。

同場加推：哈佛75年研究父母哪些行為會令子女變蠢

點擊圖片放大
+7
+6

也遇過跟小朋友聊天時，其媽媽在旁邊「垂簾聽政」般教兒子如何「表現」：「唔好咁無禮貌」、「叫咗你唔好咁講嘢啦」、「唔係咁講，你應該咁答……」全程監控，聊得我非常無癮，索性走開。

這種「唔好唔好」話語，不但殺風景，還在孩子身上潛移默化地製造了很多後遺症，因為整個話語都是充滿着否定、製造恐懼（恐懼危險、恐懼跌倒、恐懼孩子在人面前表現得不好等等）及父母主導的旋律，久而久之，孩子只會習慣有爸媽的聲音在背後「導向」的人生。至於如何在跌倒後學習自行站起來、如何修正自己的行為，如何與別人溝通等人生更大的學習機會，都統統被其父母的「唔好、唔好」當中剝削了。

湊得輕鬆啲
鐵人爸爸｜子女4歲學三鐵磨煉不屈精神　教練爸爸鼓勵挑戰逆境：冠軍不重要

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 利嘉敏

爸媽心聲 家庭教育 中小學教育 壓力 育兒心得

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月26日 時間12:05）
容祖兒演唱會丨升降台突降下容祖兒仆倒　Joey幾乎直跌落台底
容祖兒演唱會丨升降台突降下容祖兒仆倒　Joey幾乎直跌落台底
王晶笑看江湖丨王晶爆《赤裸羔羊》有走光畫面　罕回應曾深深傷害邱淑貞指控
王晶笑看江湖丨王晶爆《赤裸羔羊》有走光畫面　罕回應曾深深傷害邱淑貞指控
法證先鋒VI劇透丨第1集至大結局劇情預告　「滅罪鐵三角」查命案討公道雪冤【不斷更新】
法證先鋒VI劇透丨第1集至大結局劇情預告　「滅罪鐵三角」查命案討公道雪冤【不斷更新】
美食推介｜西營盤溫馨人情味濃居酒屋　根據客人喜好DIY獨特菜單
美食推介｜西營盤溫馨人情味濃居酒屋　根據客人喜好DIY獨特菜單