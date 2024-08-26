育兒心得︱ 唔好跑+唔好跳+唔好無禮貌 家長「唔好唔好」剝削子女學習機會

▲ 家長「垂簾聽政」般教兒子剝奪學習機會。

有日在商場裏，發現聽得最多家長說的話，就是「唔好」—「喂，唔好跑」、「唔好周圍走」、「唔好跳」。唔好唔好唔好之聲此起彼落，彷彿沒有「唔好」，就沒有甚麼話可跟孩子說似的。我猜，大概在商場內人多電梯多，所以家長特別緊張。

殊不知，有一天到南丫島行山，有一家人在我後面，一對父母和兩名大約六歲和四歲的小朋友。難得好天氣和在戶外，兩個孩子歡天喜地蹦蹦跳和互相追逐，那是在城市久違了的童真，但聽到在我身後的阿媽，一直不停地喝止，並以靠嚇口脗跟孩子們說：「哥哥！唔好跑！」（去到郊外都唔跑得？！難道要上體育堂才可以跑？）「嗱！你哋再跑就跌親㗎喇！」（跌親咪起身囉！）「係咪唔聽話呀？！」（放電時間都要正襟危坐？！）「嗱，陣間有狗出嚟咬你哋㗎！」（製造不必要恐慌）那位阿媽一直不停地在我身後喋喋不休，聽得人煩厭。帶小朋友到郊野，卻要他們正正經經地漫／慢步、連跑都唔得，那為甚麼要出行呢？何不乾脆大家困獸鬥焗在家裏？那就非常「安全」了。

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也遇過跟小朋友聊天時，其媽媽在旁邊「垂簾聽政」般教兒子如何「表現」：「唔好咁無禮貌」、「叫咗你唔好咁講嘢啦」、「唔係咁講，你應該咁答……」全程監控，聊得我非常無癮，索性走開。

這種「唔好唔好」話語，不但殺風景，還在孩子身上潛移默化地製造了很多後遺症，因為整個話語都是充滿着否定、製造恐懼（恐懼危險、恐懼跌倒、恐懼孩子在人面前表現得不好等等）及父母主導的旋律，久而久之，孩子只會習慣有爸媽的聲音在背後「導向」的人生。至於如何在跌倒後學習自行站起來、如何修正自己的行為，如何與別人溝通等人生更大的學習機會，都統統被其父母的「唔好、唔好」當中剝削了。

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