最後一程｜伯伯離世前最大心願飲孫新抱茶 大埔醫院醫護協助圓願

▲ 醫護助病人安詳及有尊嚴地走完人生的最後一段路。

記得一名80多歲的伯伯，患有晚期膽管癌，入住大埔醫院接受紓緩治療。他的身體虛弱，已經沒有胃口，甚至呼吸都需要吸氧氣輔助，言談間我們得知其孫兒正準備成家立室，伯伯離世前的最大心願，便是喝一口孫新抱茶，於是我們立刻籌備在院內舉行相關儀式，幫伯伯完成最後的心願。

家人邀請親友約30人參與，並在醫院進行簡單佈置，貼上囍字貼和對聯。起初，我還擔心伯伯的身體能否應付，但及後發現自己多慮了。那天，伯伯精神抖擻，換上整潔的恤衫，在家人幫助下慢慢呷下那杯孫新抱茶，還準備了利是給孫兒和孫新抱。家人們很高興我們能夠協助完成伯伯的心願，紛紛向我們道謝。

另一次，我們替一名80多歲，患上晚期腸癌的婆婆舉辦畫展。婆婆雖然行動不便，但家訪時我們發現她家中掛滿中國畫，筆下的老虎栩栩如生，孔雀活靈活現。我們以為婆婆自小習畫，但原來她年過60歲才在老人中心開始學畫畫。家人也很欣賞她的畫作，孫兒更將她的作品送贈予外國朋友作文化交流。於是，我們便建議在白普理寧養中心為她舉辦畫展，婆婆聽到後很高興，還邀請家人一同參觀展覽，見證成果。

天為生命定壽元，人為生命賦意義。當病人生命即將走到終點時，情緒難免起伏不定，我們的團隊致力減輕病人身體的痛楚和紓緩不適徵狀，並了解他們的心靈需要，給予適切的關懷和照顧，與病人和家人同行去面對病情，以改善病人臨終前的生活質素，助病人安詳及有尊嚴地走完人生的最後一段路。

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