  • 32°C
香港時間 : 2024826日 (一) 14:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

善心影帝︱梁朝偉捐300萬獎學金　助190名弱勢學生追夢盼多人關注支持

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

梁朝偉捐款後令到本來只有20名受惠學生增至190名。

【梁朝偉/劉嘉玲/獎學金/巴黎殘奧/小學群益會】影帝梁朝偉捐出300萬元支持香港兒科醫學會與香港小童群益會舉辦的「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金2024」，令到本來只有20名受惠學生增至190名，梁朝偉出錢又出力，昨日(25日)與太太劉嘉玲出席頒發獎學金及擔任活動發言人，當中受惠人士包括患有一型糖尿病的劍擊運動員、代表港隊出戰巴黎殘奧的吳卓恩及患有先天性心臟疾病的小學生。

最新影片:

湊得輕鬆啲
鐵人爸爸｜子女4歲學三鐵磨煉不屈精神　教練爸爸鼓勵挑戰逆境：冠軍不重要

梁朝偉捐出300萬外，他另捐出法籍華裔畫家趙無極畫作供拍賣，所得資金將用於下屆獎學金。今屆獎學金當中，有20名「卓越成就獎學金」得主，包括10位小學組，以及10位中學組得主，每人可獲2萬元獎學金。來自55間小學及115間中學，合共170名「潛力發展獎學金」得主，則每人獲得1.5萬元獎學金，可用於學習相關支出或購買訓練器材，助一班學生追夢。

梁朝偉:我覺得佢哋好堅強和好懂得感恩

梁朝偉表示，去年參加活動時，聽到小朋友的得獎感受，他深受感動，

我覺得佢哋好堅強和好懂得感恩。期望佢哋繼續努力、堅強面對生命。我希望對佢哋有啲支持，也希望可以透過我，令更多人關注和支持呢班小朋友。

小學群益會指，今屆獲得「卓越成就獎學金」得主中，有超過一半為長期病患者或基層兒童，有四成五具特殊教育需要；而「潛力發展獎學金」 得主中，則有超過三成為長期病患者或基層兒童，逾六成具特殊教育需要。

點擊圖片放大
+5
+4

梁朝偉捐錢︱患有一型糖尿病的劍擊運動員受惠
　
身患一型糖尿病的中學組得主陸浚諾，平日需要自己「拮手指」驗血糖及打胰島素針，以及嚴格控制飲食、血糖。熱愛劍擊的他，自中學起，已代表香港參加國際比賽，更曾於沙地阿拉伯的青年世錦賽獲得個人銅牌、亞洲青少年錦標賽獲團體金牌，以及全港U17和U20取得劍擊金牌及銀牌等。他相信只要堅持正向信念，便可活出精彩人生。

金像獎2024｜梁朝偉劉嘉玲隔空打情罵俏　情牽35年夫妻相處最重要3件事

梁朝偉捐錢︱巴黎殘奧港泳手吳卓恩獲獎

另一名同組得主吳卓恩，自小患有輕度侏儒症，透過游泳改善身體情況的她，後來參加「殘疾人運動員推廣計劃」在體院受訓。憑着熱情與堅韌意志，她代表香港傷殘人士體育協會游泳隊，數度於歐洲的100、200米蛙泳比賽奪得獎牌，並曾於杭州亞運比賽取得100米背泳銅牌，現時她亦正代表港隊於巴黎殘奧運動會比賽。

患有先天性心臟疾病的小學組得主陳表謙，則自小需要往來醫院檢查、覆診，一歲時更曾因心臟開胸手術幾乎喪命，而日後他仍有可能要再接受高風險手術。不過熱愛演戲的陳表謙仍然希望繼續深造，期望日後成為一名出色導演；而知道自己生命有限，他更把握每一天，平日會與家人做義工，以自身鼓勵他人。

點擊圖片放大
+7
+6

 

【單親視帝】梁朝偉憶6歲時父「消失」驟變單親　分享自身奮鬥經歷勉勵基層

梁朝偉捐錢︱梁朝偉出身單親家庭 用經歷鼓勵年輕人

梁朝偉去年出席頒獎禮給基層學生後致辭時表示，他來自基層家庭，承認身體或心理都有缺陷，

在我記憶中，大概6、7歲左右，爸爸有日消失不見了，我同妹妹都是媽媽一手湊大。

梁朝偉指，由於家庭環境影響，他中學還未畢業就要到社會工作，

我覺得自己幾好運，5、6年後就找到一份自己好有興趣的工作，雖然自己讀書不多，但可以進修，除了自修外，我對每個工作都好認真。

他直言，「我不夠膽說自己今日好成功，但起碼做到心裡的要求」。他指，自己跟市民大眾一樣都是普通人，「如果我都可以，我相信所有人都可以」，最後並祝福兒童及青少年前程錦繡。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【單親視帝】梁朝偉憶6歲時父「消失」驟變單親　分享自身奮鬥經歷勉勵基層
16:35 2023/08/28
【單親視帝】梁朝偉憶6歲時父「消失」驟變單親　分享自身奮鬥經歷勉勵基層
金像獎2024｜梁朝偉劉嘉玲隔空打情罵俏　情牽35年夫妻相處最重要3件事
13:40 2024/04/15
金像獎2024｜梁朝偉劉嘉玲隔空打情罵俏　情牽35年夫妻相處最重要3件事
金像獎2024丨劉嘉玲龍蝦晚裝全城熱議 香港街市推龍蝦優惠致敬
18:05 2024/04/15
金像獎2024丨劉嘉玲龍蝦晚裝全城熱議 香港街市推龍蝦優惠致敬

你可能感興趣

【單親視帝】梁朝偉憶6歲時父「消失」驟變單親　分享自身奮鬥經歷勉勵基層
16:35 2023/08/28
【單親視帝】梁朝偉憶6歲時父「消失」驟變單親　分享自身奮鬥經歷勉勵基層
金像獎2024｜梁朝偉劉嘉玲隔空打情罵俏　情牽35年夫妻相處最重要3件事
13:40 2024/04/15
金像獎2024｜梁朝偉劉嘉玲隔空打情罵俏　情牽35年夫妻相處最重要3件事
金像獎2024丨劉嘉玲龍蝦晚裝全城熱議 香港街市推龍蝦優惠致敬
18:05 2024/04/15
金像獎2024丨劉嘉玲龍蝦晚裝全城熱議 香港街市推龍蝦優惠致敬
梁朝偉 運動 正能量 單親家庭 運動員 劉嘉玲 劍擊 糖尿病

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月26日 時間12:05）
容祖兒演唱會丨升降台突降下容祖兒仆倒　Joey幾乎直跌落台底
容祖兒演唱會丨升降台突降下容祖兒仆倒　Joey幾乎直跌落台底
王晶笑看江湖丨王晶爆《赤裸羔羊》有走光畫面　罕回應曾深深傷害邱淑貞指控
王晶笑看江湖丨王晶爆《赤裸羔羊》有走光畫面　罕回應曾深深傷害邱淑貞指控
法證先鋒VI劇透丨第1集至大結局劇情預告　「滅罪鐵三角」查命案討公道雪冤【不斷更新】
法證先鋒VI劇透丨第1集至大結局劇情預告　「滅罪鐵三角」查命案討公道雪冤【不斷更新】
美食推介｜西營盤溫馨人情味濃居酒屋　根據客人喜好DIY獨特菜單
美食推介｜西營盤溫馨人情味濃居酒屋　根據客人喜好DIY獨特菜單