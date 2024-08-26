善心影帝︱梁朝偉捐300萬獎學金　助190名弱勢學生追夢盼多人關注支持

▲ 梁朝偉捐款後令到本來只有20名受惠學生增至190名。

【梁朝偉/劉嘉玲/獎學金/巴黎殘奧/小學群益會】影帝梁朝偉捐出300萬元支持香港兒科醫學會與香港小童群益會舉辦的「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金2024」，令到本來只有20名受惠學生增至190名，梁朝偉出錢又出力，昨日(25日)與太太劉嘉玲出席頒發獎學金及擔任活動發言人，當中受惠人士包括患有一型糖尿病的劍擊運動員、代表港隊出戰巴黎殘奧的吳卓恩及患有先天性心臟疾病的小學生。

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梁朝偉捐出300萬外，他另捐出法籍華裔畫家趙無極畫作供拍賣，所得資金將用於下屆獎學金。今屆獎學金當中，有20名「卓越成就獎學金」得主，包括10位小學組，以及10位中學組得主，每人可獲2萬元獎學金。來自55間小學及115間中學，合共170名「潛力發展獎學金」得主，則每人獲得1.5萬元獎學金，可用於學習相關支出或購買訓練器材，助一班學生追夢。

梁朝偉:我覺得佢哋好堅強和好懂得感恩

梁朝偉表示，去年參加活動時，聽到小朋友的得獎感受，他深受感動，

我覺得佢哋好堅強和好懂得感恩。期望佢哋繼續努力、堅強面對生命。我希望對佢哋有啲支持，也希望可以透過我，令更多人關注和支持呢班小朋友。

小學群益會指，今屆獲得「卓越成就獎學金」得主中，有超過一半為長期病患者或基層兒童，有四成五具特殊教育需要；而「潛力發展獎學金」 得主中，則有超過三成為長期病患者或基層兒童，逾六成具特殊教育需要。

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梁朝偉捐錢︱患有一型糖尿病的劍擊運動員受惠



身患一型糖尿病的中學組得主陸浚諾，平日需要自己「拮手指」驗血糖及打胰島素針，以及嚴格控制飲食、血糖。熱愛劍擊的他，自中學起，已代表香港參加國際比賽，更曾於沙地阿拉伯的青年世錦賽獲得個人銅牌、亞洲青少年錦標賽獲團體金牌，以及全港U17和U20取得劍擊金牌及銀牌等。他相信只要堅持正向信念，便可活出精彩人生。

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梁朝偉捐錢︱巴黎殘奧港泳手吳卓恩獲獎

另一名同組得主吳卓恩，自小患有輕度侏儒症，透過游泳改善身體情況的她，後來參加「殘疾人運動員推廣計劃」在體院受訓。憑着熱情與堅韌意志，她代表香港傷殘人士體育協會游泳隊，數度於歐洲的100、200米蛙泳比賽奪得獎牌，並曾於杭州亞運比賽取得100米背泳銅牌，現時她亦正代表港隊於巴黎殘奧運動會比賽。

患有先天性心臟疾病的小學組得主陳表謙，則自小需要往來醫院檢查、覆診，一歲時更曾因心臟開胸手術幾乎喪命，而日後他仍有可能要再接受高風險手術。不過熱愛演戲的陳表謙仍然希望繼續深造，期望日後成為一名出色導演；而知道自己生命有限，他更把握每一天，平日會與家人做義工，以自身鼓勵他人。

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【單親視帝】梁朝偉憶6歲時父「消失」驟變單親 分享自身奮鬥經歷勉勵基層

梁朝偉捐錢︱梁朝偉出身單親家庭 用經歷鼓勵年輕人

梁朝偉去年出席頒獎禮給基層學生後致辭時表示，他來自基層家庭，承認身體或心理都有缺陷，

在我記憶中，大概6、7歲左右，爸爸有日消失不見了，我同妹妹都是媽媽一手湊大。

梁朝偉指，由於家庭環境影響，他中學還未畢業就要到社會工作，

我覺得自己幾好運，5、6年後就找到一份自己好有興趣的工作，雖然自己讀書不多，但可以進修，除了自修外，我對每個工作都好認真。

他直言，「我不夠膽說自己今日好成功，但起碼做到心裡的要求」。他指，自己跟市民大眾一樣都是普通人，「如果我都可以，我相信所有人都可以」，最後並祝福兒童及青少年前程錦繡。

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