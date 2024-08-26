中大人事｜中大校董會通過委任陳維安為副校長　任期3年下月16日生效

▲ 中大校董會通過委任陳維安為副校長。（資料圖片）

中大校董會通過委任前立法會秘書長陳維安出任中大副校長（行政），接替去年底被解僱的副校長（行政）兼校董會秘書長吳樹培，任期3年，由9月16日起生效。

中大指，陳維安先後取得普林斯頓大學工程理學士學位、哈佛大學碩士學位，以及賓夕法尼亞州大學沃頓商學院工商管理碩士學位。陳維安在投入公共服務前在商界工作多年，曾任職投資銀行和管理顧問公司，並於香港賽馬會擔任多個高級管理職位。陳維安於2008至2012年間出任香港特別行政區政府教育局副局長，並於2012至2024年為立法會秘書處秘書長。

陳維安對於獲委任為中大副校長（行政）深表榮幸，他表示，在從事多年公共服務事業後，非常高興能為香港高等教育界繼續貢獻力量。他續指，在過往的工作經驗中，深刻體會到良好機構管治和專業團隊協作的重要，相信這些經驗有助他與中大成員共事，同心協力為這所著名學府的發展貢獻所長。

中大表示，陳維安將與大學管治團隊、各持份者和相關部門緊密合作，領導和落實各項計劃，以提升大學的國際聲譽、促進可持續發展，令大學達至卓越水平。

中大校董會於2024年2月舉行今年第一次的會議上，通過成立遴選委員會展開全球公開招聘。經過廣泛的遴選過程後，委員會一致向校董會推薦陳維安先生。

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