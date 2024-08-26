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飲食攻略｜男子10年來吃1種保健品　腹脹求醫揭「胃癌前病變」3招逆轉病情

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【胃炎／病變／癌症／腹脹／飲食／保健品】飲食切忌過猶不及。台灣一名65歲男子因腹脹求醫，醫生為其進行胃鏡檢查後，發現他除了患上慢性萎縮性胃炎外，更出現大量象徵癌前病變的「腸化生」（腸上皮化生）。經詳細詢問後得悉，男子平日經常吃一種保健品，疑因此對胃部造成負擔，在遵循醫生建議戒口、並以其他食物取代後，隔年覆診時，腸化生已減少逾一半以上。

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Healthy Life｜基因改造橙或影響健康？專家拆解食安迷思　教睇標籤揀靚橙

肝膽腸胃科醫生錢政弘日前於當地健康節目《健康晚點名》分享上述病例，指該名男子過去持續服食「綜合維他命」近10年時間，得悉自己患病後非常不解，稱平日無不良習慣，又沒有亂吃東西，不知道為何仍會患病。

5款蔬菜改善胃部健康  

醫生則解釋指，保健品多數較大粒，每日服食後胃部「整天磨來磨去」便會增加負擔，假如平日飲食足夠均衡，其實並不需要額外補充綜合維他命，因此建議男子立刻停食保健品，日常多攝取以下5類蔬菜，以幫助改善：

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男子事後遵循醫囑，隔年再到院覆診檢查時，發現「腸化生」已減少一半以上。錢醫生表示，上述菠菜及芽菜類蔬菜含有豐富葉酸，其中菠菜屬葉酸含量最高的蔬菜、芽菜類則含有天然酵素，有助消化、減少胃部負擔。這些食物皆可幫助黏膜修復，對於慢性胃炎及萎縮性胃炎都非常有益。

相關內容：胃癌警號丨30歲投行女強人常胃痛揭患胃癌且已擴散 醫生教區分一般胃病VS胃癌

相關內容：胃癌6大常見症狀

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌有6大常見症狀：

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相關內容：引起胃癌8大重要因素

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

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