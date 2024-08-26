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Red Bull Dance Your Style港區總決賽16強名單出爐　勝負由現場觀眾投票話事

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 47 分鐘前

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Red Bull Dance Your Style 2024

Red Bull Dance Your Style 2024即將在9月14日假香港文化中心露天廣場回歸！16強參賽者名單亦正式出爐，當中分別有矚目嘅《全民造星III》冠軍趙祥誠（BEN）、世界知名舞團Legion X成員之一的LUENMO LEGION X、經常為MIRROR排舞的OCEAN 等。

他們將雲集爭奪香港區冠軍，爭取代表香港出戰11月喺印度舉辦嘅世界賽席位！

Red Bull Dance Your Style 2024

全由現場觀眾票選

比賽以一對一Battle形式、16強單淘賽制進行。每回合的贏家均由現場觀眾投票決定晉級，没有專業評審，勝負全憑現場觀眾票選。

16強至準決賽均會分兩個回合對賽，每一回合DJ將隨機播放流行音樂，每位舞者均有1分鐘施展舞技。總決賽則是三個回合對賽，每一回合每位舞者同樣有一分鐘施展舞技。

Red Bull Dance Your Style 2024香港區16名參加者。

每位已登記的觀眾將於比賽現場獲派發分為紅、藍的投票工具，各輪Battle結束，將由現場的觀眾依據舞者表現投票決定勝方，觀眾將利用手上的紅、藍投票工具，票數多者即晉級下一輪賽事。

由於比賽的勝負全憑現場觀眾投選每輪比賽他們最喜歡的演繹，觀眾將會是比賽結果的關鍵。想成為現場觀眾評審參與投票，可於8月26日中午12時正起登記換取門券，數量有限，先到先得。

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