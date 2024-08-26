網絡熱話｜海洋公園驚見「野豬家族」　一家6口摷垃圾桶覓食公然企上枱櫈開餐

【海洋公園／野豬／覓食／開餐／搶食／追逐】海洋公園「進駐」新動物？近日有遊客在海洋公園發現野豬蹤跡，三五成群日間「勇闖」園區，與遊客一同用餐。有遊客親眼目擊野豬搶食，期間更上演「人豬追逐戰」！

最新影片：

野豬頻出沒 推倒垃圾桶覓食

近日有網民在社交平台Threads上發佈不少影片，關於在海洋公園看見有野豬出沒，同指野豬頻繁在日間「出動」，甚至「完全唔怕人」走近遊客用餐區覓食。從短片和照片可見，有野豬從附近山坡走進園區，咬開垃圾膠袋，試圖拉倒垃圾桶覓食，更有人拍到野豬一家翻倒垃圾桶。

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公然站上枱櫈開餐

野豬不怕人，甚至與遊客搶食。從遊客照片可見，有1大1小的野豬在遊客離座後，公然走上枱櫈，進食遊客遺留下來的快餐店食物，狀甚吃得津津有味，旁若無人。其後更有遊客上載影片，指當時正與親友在園區用餐，看到有野豬試圖搶食不果，遂靠近隔壁食客一家的食物，笑言「海洋公園有野豬陪我哋食嘢」。

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闖用餐區與遊客搶食 職員奮力趕豬

從影片中可見，一名身穿綠色制服的男職員手持撿垃圾的夾子，追趕著靠近食客的野豬，期間敲打硬物試圖嚇走野豬，慎防牠因為搶食而襲擊人類。人豬圍著用餐區穿插木枱追逐，這場「人豬追逐戰」看得遊客樂在其中。事主亦在留言區澄清，該名職員沒有傷害野豬的意圖，「只不過打側邊啲嘢發出聲音嚇走佢」，而野豬事前曾搶走情侶的食物，職員「驚佢襲擊人，所以要趕走佢」。

網民：豬仔好可憐！

帖文下有不少網民留言，指野豬走進園區並非新鮮事，甚至有網民見過野豬走近攤位遊戲區。海洋公園附近的山坡上亦不時看到野豬蹤跡，三五成群遊走。有網民指人豬可以和睦共存，笑言「啲人嘅平靜反應要畀個like」。亦有網民指，因為人類過度餵食野豬，所以導致他們成群出動，直言「食過返尋味」。

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園區裡張貼告示：小心野豬

由於海洋公園地理位置靠近黃竹坑山坡，野豬出沒情況屢見不鮮，有園區職員亦表示「野豬推冧垃圾桶後，又係我哋負責」，對於野豬經常出沒表示厭惡。有見及此，園區裡已經張貼告示，提醒遊客要小心與野豬保持距離，亦切忌餵飼野豬。

遇到野豬8招應對

根據嘉道理農場暨植物園資料，當遇見野豬時有４大行為勿做及４招應對：

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