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非禮男童｜要求男學生傳裸照為對方手淫　前中學籃球教練認20罪候判

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 43 分鐘前

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（資料圖片）

現年29歲的前中學男籃球教練，涉在2年前訛稱要觀察男童的肌肉發展，要求多名男童傳送裸照給他，又帶男童到其寓所按摩，其間強行為男童手淫，男童最終向母親揭發事件。被告今（26日）於高等法院承認煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為等20罪，還押至10月2日判刑，候索心理及精神科報告。

被告何俊頴（29歲）承認7項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪、6項非禮罪、1項促使18歲下的人製作色情物品罪、4項對16以下兒童作猥褻行為罪及2項意圖妨礙司法公正罪。事發於2022年2月至5月，受害男童共11名，年僅14至16歲。

案情指，被告在深水埗一間中學任教籃球，受害男童全是其學生。在2022年2月新冠疫情期間，被告叫學生在家鍛練。被告聲稱要觀察男童的肌肉發展，要求男童拍攝裸照包括性器官，有男童被要求拍下自己自己手淫的影片，以WhatsApp傳給被告，持續多月。被告又曾邀請多名男童到其寓所玩電玩，帶男童入房按摩，其間轉為男童手淫，聲稱要評估運動表現。男童因為信任被告而服從，有男童表示視被告如朋友。

除了要求男童拍裸照及為男童手淫，被告另曾在體育館更衣室內，被告用香體劑噴1名男童的下體，同場數名男童目擊；在地鐵和球場摸男童的下體。

及至2022年5月，其中一名男童的母親發現兒子變得沮喪，經常躲在房間，母親感到擔憂。男童同月向母親表示想退出學校籃球隊，並透露被告要求他拍攝裸照。男童母親致電被告對質，被告為傷害到男童道歉，稱他會承擔男童的醫療費用。男童母親同日報警。

於被捕前夕，被告叫其中2名男童刪除裸照通訊紀錄，哭求男童原諒。被告在警誡下稱，意外地侵犯到男童是他的錯。在錄影會面中，被告承認以評估運動表現為由，騙取男童的信任，被告又指他想觀看和幫助男童手淫，是出於好奇和衝動。

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