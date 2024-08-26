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香港小姐2024丨程姜月被封「翻版蔡潔」有壓力  愛周圍打卡曾與視帝合照

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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大家又覺得程姜月有冇機會奪獎呢？

【香港小姐/程姜月/港姐/翻版蔡潔】TVB度選美盛事《香港小姐競選2024》將於9月15日舉行，現年25歲﹑13號程姜月參選時因外表與蔡潔相似，因而被封為「翻版蔡潔」，難怪深受關注。

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香港小姐2024丨認「翻版蔡潔」稱號有壓力

對於這個稱號，她受訪時直認有壓力：「大家會關注你嘅一舉一動，如果你有啲咩做得可能未如人哋嘅期望，就會覺得唔好。」

程姜月身高165cm，於香港浸會大學中國研究科畢業，任職零售店店主。

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香港小姐2024丨內地口音成致命傷

來自湖北的她，已經在香港生活了13年，雖然見程姜月談吐不俗，網民覺得她有機會「跑出」奪獎。

但同時，有網民指她已來港定居13年，依然內地口音，成為其致命傷。

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香港小姐2024丨愛四周拍照 

從程姜月的社交網可見，她十分愛拍照，見其與朋友周圍去打卡，更曾行山時偶遇視帝馬國明與黎諾懿。

而且，她亦拍過一輯唯美學生照，相中見她穿上水手學生服，在沙灘和街上拍照留倩影，非常純情可愛。

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