港大租屋津貼｜涉隱瞞與父母同住詐騙72萬元房津   港大法律學院副院長不認罪受審

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港大法律學院副院長李雪菁疑於兩年間，以九龍塘單位申請港大自行租屋津貼，但與父母同居於沙田單位，最終獲發逾72.2萬元。李今（26日）於區域法院否認1項欺詐罪，案件開審。控方開案陳詞指，控方將依賴沙田單位工作的外傭證供、被告座駕出入紀錄，以及九龍塘單位保安證供等，證明被告案發時並非以九龍塘單位作主要居所。

被告李雪菁（55歲，報稱副教授），被控1項欺詐罪。控罪指，被告於2019年10月29日至 2021年10月31日期間，在香港向香港大學(下稱港大)虛假地表示，已遵守規管批出自行租屋津貼的規則及規例訂下的入住規則，並意圖詐騙而誘使港大發還就上述自行租屋津貼所須支付的租金、差餉及管理費共逾72.2萬元，導致被告獲得利益，或導致港大蒙受不利。

控方開案陳詞指，被告於1992年受僱於香港大學，職位為法律系講師，其後擔任副教授，及兼任法律學院副院長。被告於2005年10月首次就九龍塘又一村富澤苑某單位（下稱九龍塘單位），申請港大自行租屋津貼（PTA），其後每兩年重新提交一次申請。

港大曾於2019年10月29日至 2021年10月31日向被告發放逾72.2萬元。扣除被告向港大支付的逾22.7萬元「標準大學租金」，被告實際獲發的凈津貼金額為逾49.4萬元。

控方指，PTA 的申請人需要以申請表中填報的地址作為主要居所，即大部分時間居住於申請表內填報的地址。如果申請人並不是居住於申請 PTA 時所填報的地址，而居住於親友的居所，則不會符合「Live-in Requirement」。

控方指，被告於案發期間曾向港大提交共24份申領表格，並曾向港大職員查詢PTA計劃下「Live-in Requirement」的要求，反映被告必然得知「Live-in Requirement」是港大向其發放津貼的條件之一。

控方又指，被告案發時未有居於九龍塘單位，而是主要居住在其父母居住的沙田九肚山寶柏苑一單位（下稱沙田單位）。控方將依賴沙田單位工作的外傭證供、被告座駕出入沙田物業等紀錄、九龍塘單位保安證供、閉路電視紀錄、快易通紀錄，以及被告曾於運輸署填寫申請表與登記身份證時，在報稱地址上填寫沙田物業，證明被告案發時並非以九龍塘單位作主要居所。

聆訊明（27日）續。

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