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東張西望︱港男存10萬得9萬　網民：真相係點佢自己先知

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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又有櫃員機「食錢」疑雲？林先生現身《東張西望》講述事發經過。

又有櫃員機「食錢」疑雲？昨晚（8月25日）的一集《東張西望》就有觀眾林先生聲稱在櫃員機存款十萬元最終只得九萬元，引來網民熱議！

東張西望︱力撐被按摩師騙財男友惹網民不解　女友回應：東張西望有刪減一啲片段

東張西望︱港男存十萬得九萬

林先生在8月4日親自到銀行櫃員機存入十萬元，第一次成功存入4萬4千500元，第二次存入5萬5千元時，櫃員機出現故障、交易取消。

林先生見櫃員機畫面正常，就堅持第三次存款，交易同樣被取消。

之後，林先生到另一間銀行再嘗試入錢，入錢發現總數只有9萬，較原先總數少了1萬元。

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東張西望︱銀行有回覆事主

林先生認為是櫃員機故障「食錢」，他聯絡銀行，銀行一方指已檢查疑櫃員機，發現未有多了錢，銀行檢查閉路電視後，指櫃員機並無出錯。

網民對事件熱烈地討論：「唔好轉過頭發現原來屋企人唔記得㩒錢，係你度抽起咗用」、「先生你無睇東張？又想用嚟條橋呃錢」、「東張之前都講過 要喺個銀行閉路電視面前 數一數啲錢」、「真相係點佢自己先知」、「你話我 old school 都係咁話，10萬我真係會排隊去銀行入」。

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