公主道狂亂駕駛｜涉於公主道運毒兼襲警   無業男留院缺席提堂8.30再訊

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有私家車於上周五（23日）在何文田公主道，疑為逃避警方追截撞倒1名男警，多名警員擎槍制服男司機。40歲無業男被控非法販運危險藥物、無牌駕駛、車輛的司機因狂亂駕駛而傷人，以及襲警等共7罪，今（26日）於九龍城裁判法院提堂。被告現時仍然留院，未有出庭應訊，裁判官將案件押後至8月30日再訊，其間被告還押警方看管。

被告潘文傑（40歲，報稱無業），被控1項未獲授權而取用交通工具、1項車輛的司機因狂亂駕駛而傷人、1項襲擊警務人員、1項販運危險藥物、1項管有他人身份證、1項無牌駕駛及1項沒有第三者保險而使用車輛。

控罪指，被告於2024年8月17日與8月23日之間，在香港明知有關運輸工具，即上述私家車，是在未獲擁有人同意或未獲其他合法權限的情況下取用，而仍然駕駛該運輸工具。

被告另於2024年8月23日，在香港九龍公主道61號外襲擊在正當執行職務的警員、非法販運危險藥物、無合法權限或合理辯解，而管有屬於周姓男子的身分證，以及在控制私家車時故意疏忽，因而導致上述警員身體受傷害。

被告另於同日在道路上駕駛上述私家車，而當時被告並無持有所駕駛的車輛所屬車輛種類的駕駛執照，以及對該車輛的使用沒有備有一份有效的和符合汽車保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。

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