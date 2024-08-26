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亞洲小姐丨親揭當年怒摑楊恭如細節　毛玉萍爆被對方一行徑激嬲：見你一次打你一次

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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毛玉萍親揭怒摑楊恭如內情

2002年，前「上海首富」周正毅跟1995年亞洲小姐冠軍楊恭如傳緋聞，當年正印毛玉萍被指於公眾場合掌摑楊恭如，事隔多年，毛玉萍受訪時罕有地談及此事，她說：「對於那位楊小姐，我只是做了很多女人想做而不敢做的事。」

毛玉萍續說據周正毅透露，他是透過楊媽媽認識楊恭如，毛玉萍說：「他經常開法拉利去橫店探班，然後還幫她在香港租了那個豪宅， 12萬一個月，我記得謝霆鋒住在樓下，她住在樓上。」

亞洲小姐丨楊恭如被前經理人文雋指性格單純　上海富商周正毅追女星招數曝光

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稱周正毅做老公？

某次楊恭如於深夜致電給她，更說了一些很過份的說話，挑起毛玉萍的怒火，她說：「她做得太過份了，她有一次晚上11點鐘，上海下大雪，她打電話給我兼說：『叫我老公通電話』，我說你『老公』是誰呀？她說：『我老公睡在你旁邊在打呼』。」

此事令毛玉萍十分嬲怒，不滿楊恭如當周正毅是自己老公，因而她向楊恭如說：「你等着，我只要見到你就會打你一頓。」

楊恭如近年定居內地！

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毛玉萍：見你一次打你一次

最終就發生轟動娛圈的掌摑事件，不過期間發生小插曲，毛玉萍既認錯人兼打錯人。

她續說：「來到了餐廳，我看見一個長頭髮女孩子，我就一拳打上去，她馬上轉過頭來，非常驚訝的看着我，然後我才發現我竟然打錯了人！多不好意思啊，我馬上跟她說實在不好意思，我認錯人了，對不起對不起！」

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其後毛玉萍找到楊恭如，更給她一個耳光：「然後我不解恨，我又上去，一巴掌，我說你不要讓我看見，下次給我看見，我見你一次打你一次，然後我就走了。」

毛玉萍續指：「她就報警了，第二天全香港的新聞頭條全是這件事，這件事鬧得很大，對她影響非常不好，然後她就把報警的事撤銷掉了。」

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