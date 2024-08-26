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IKEA退貨｜港漂女碩士教免費瞓一年IKEA床褥　靠4招全數退款遭網民鬧爆

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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港漂女教免費瞓一年IKEA床墊，分享4招退全款遭網民批評「丟人現眼」。

【IKEA/宜家傢俬/床褥/床墊/退貨政策/IKEA退貨】為保障消費者權益，不少店舖也會提供指定期限內的免費退換貨政策，不過卻有人濫用政策來「呃著數」。近日一名在港讀碩士課程的港漂女，在社交平台上分享如何利用IKEA的退貨政策，申請退款，以使自己可以免費使用一年IKEA的床墊。帖文引來大批網民留言，批評事主「唔道德」。

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IKEA退貨｜港漂女教如何免費使用一年IKEA床褥

該名港漂女去年來港就讀香港中文大學中國研究碩士課程，日前她在小紅書上以「如何免費睡一年宜家床墊」為題發文，表示對於港碩而言，如何處理床褥是大難題，不少人會選擇降價，事主原本也想以轉賣的方式處理床褥，不過偶然從一個評論中得知，IKEA可以全款退床墊，她便親身嘗試，且成功退款。

IKEA退貨｜教4大步驟申請退款

她又在文中詳細列出退款4大步驟。首先，要妥善保管購買床褥時的單據，之後便可以「舒舒服服」使用到畢業。她指大多的港碩留港時間只有10個月，所以一般也符合365天內辦理退款的要求，使用期間要盡量保護好床褥，不過稍微有舊或者起毛球則沒有問題。

第二步，退款時，要先打電話到自己購買床褥的IKEA門市，跟客服預約回收時間。第三步，在預約的時間內，會有職員上門回收，在此之前，IKEA會透過ＷhatsApp通知相關回收事宜。

港漂女分享IKEA床褥退款4大步驟。（小紅書圖片）

最後，回收後三天可以到門店客戶服務部辦理退款。她提醒退款日期最好在365天內，她解釋她退款時剛好一年，不能以ZFB（支付寶）或銀行卡退款，只能退現金，變相她在離港前收到一筆「巨款」，因此她建議大家提早申請退款。但她仍大讚此方法非常方便，既可以免費使用床褥，也不用花時間處理。

這樣就等於幾乎免費睡了一年宜家床墊，還不用費心處理，真的很方便。

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IKEA退貨｜網民大批「唔知醜」：退貨同時應該退學費

帖文一出，引來一批網民批評，不少人指事主的行為有違為人師表的道德，又指責她「唔知醜」，「白嫖還名正言順的，退貨的同時你學校應該退你的學費」、「你就不能直接賣二手嗎，非要『白吃白拿』」、「丟光內地人的臉面」、「碩士畢業也不如一個懂道德的小學生」。
 

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IKEA退貨｜IKEA退換貨政策 床褥可試用365天

根據IKEA的退換貨政策，枕頭提供100天的試用；床褥則可試用365天。買家若對購買貨品不滿意，可在購買日起計365天內，帶同未經拆封包裝原好的貨品或於上門收貨確認3天後，連同發票正本，到所購貨品之宜家家居門市辦理退貨或更換手續。

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