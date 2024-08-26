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陳法拉首度當Netflix電影女一　完成港澳拍攝與哥連費路泰達史雲頓鬥演技

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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陳法拉、哥連費路、愛德華伯格、哥連費路、狄達絲雲頓。（左起）

已成功進軍荷李活的陳法拉近日由美國返港，拍攝由她首度擔正的Netflix電影《The Ballad of a Small Player》，該電影由《西線無戰事》的德國導演愛德華伯格（Edward Berger）執導，同片更有金球影帝哥連費路（Colin Farrell）﹑奧斯卡金像獎最佳女配角狄達絲雲頓（Tilda Swinton）演出。

陳法拉已完成港澳兩地拍攝，並在個人社交平台分享合照，以英文留言總結電影拍攝稱，感謝遇到每位團隊人員。

陳法拉到巴黎出席時裝騷　再與Giorgio Armani碰面：似家人一樣

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暢銷小說改編

從法拉她發布的合照看到，今次有出海拍攝，當中一張內，哥連費路與導演模仿《鐵達尼號》的經典動作，看來拍攝得十分開心。

《The Ballad of a Small Player》改編自同名暢銷小說，故事講述成身債的賭徒決定定居澳門，其間遇上一位有機會拯救到他的人。

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