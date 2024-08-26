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三中全會｜王文濤：香港在推進新質生產力大有可為　集資等優勢較內地明顯

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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全國人大憲法和法律委員會副主任委員、全國人大常委會法制工作委員會主任 沈春耀（左）和商務部黨組書記、部長王文濤（右）。（曾耀輝攝）

中央宣講團今日（26日）下午到灣仔會展，出席由特區政府舉辦的「三中全會精神宣講會」，主講嘉賓包括全國人大常委會法工委主任沈春耀，以及商務部部長王文濤。

王：國力和實力是對港金融業最大支撐

王文濤表示，香港在推進新質生產力有潛力，大有可為，因為香港有人才、有資金、有平台，其中，香港作為國際金融中心，在資本規模、融資、風險資本投入方面，有極強競爭力，和內地相比，香港優勢還是很明顯。

全國人大常委施榮懷關注，國家如何支持香港國際金融中心地位。王文濤表示，「一國兩制」是最大優勢，國家發展是最大的支撐、最大的支持，強調任何國際金融中心都離不開強大國力作為支撐，「隨著中國綜合國力和經濟實力不斷提升，個人覺得國力和實力就是對香港金融業最大的支撐和支持，當然我們還要進一步深化改革，擴大開放，和國際金融規格對接。」又強調要做好自己的情況。

三方面助力鞏固提升香港國際貿易中心

行會成員、立法會議員林健鋒則關注國家如何助力香港國際貿易中心發展。王文濤表示，具體包括三防辦，包括助力貿易通道更暢、助力經貿網絡更廣、助力新業態、新模式發展，強調期盼香港經貿全的朋友圈越來越大，合作質量越來越高，發展前景越來越好。

「粵車南下」尚有制約 分階段採取措施

王文濤又提到，「粵車南下」正在推進，尚有制約，要進一步改革突破，分階段採取措施，讓南下更加暢通。

特首李家超表示，兩位重量級主講嘉賓來港宣講二十屆三中全會精神，足見中央對香港的高度重視和大力支持。他指，二十屆三中全會不但引領國家邁向中國式現代化和高質量發展，對香港的長遠發展、長治久安同樣至關重要。香港在國家改革開放中一直扮演積極角色，作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，香港更發揮着國家「走出去」和「引進來」的重要橋樑和窗口作用。

中聯辦主任鄭雁雄指，三中全會《決定》涉及香港的改革措施份量很重，飽含中央的關愛、眷顧與厚望重託，為香港更好發揮獨特作用提供了戰略支點，為香港由治及興帶來了新的重大機遇。他強調，香港是改革開放的全程參與者、全情貢獻者、全面得益者，發展至今已成為世界級的超級聯繫人、財富聚寶盆，具備了實現更大發展的基礎條件和精神力量。

政府今日上午亦在政府總部舉行「三中全會精神宣講會」，邀請中央宣講團來港宣講，向政府官員、行政會議成員、立法會議員及高級公務員等。

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