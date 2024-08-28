澳門特首選舉｜岑浩輝曾引習近平文章：用法治思維、方式解決經濟、社會發展問題

▲ 岑浩輝將參加特首選舉。（澳門法院圖片）

掌澳門終審法院近25年的岑浩輝辭職，今日（28日）舉行記者會宣布參選第六任行政長官。有知情者透露，岑浩輝之所以能突圍，在於中央相信岑能與之保持高度一致和緊密聯繫；具國際視野和贏得國際社會尊重；熟知法懂法，會依法辦事；且沒有其他大家族和商業利益。

在近年的司法年度開幕典禮上，岑不時談及澳門情況，例如，在2022/23司法年度開幕典禮，岑曾引述國家主席習近平在《求是》發表的重要文章︰

既要立足當前，運用法治思維和法治方式解決經濟社會發展面臨的深層次問題；又要着眼長遠，築法治之基、行法治之力、積法治之勢，促進各方面制度更加成熟更加定型。

岑曾形容澳門，是一個「充滿人情味、以華人為主體的小社會，人際關係密切、各種利益盤根錯節的社團社會」，若要維護公平公正，對法律的執行須更嚴格，要有更高標準。他提醒司法官，尤其新入職者，要從自己、家人、朋友、同學着手，注意處理好情與法的關係，要同社會保持一定距離，避免出現可能被利用、甚至被懷疑存在司法不公的情況。

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