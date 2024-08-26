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遊泰注意｜曼谷爆集體假酒中毒案　甲醇溝水致「1死7失明」多人恐終身洗腎

食用安全

撰文： 郭子豐

發布時間： 52 分鐘前

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【泰國／曼谷／烈酒／假酒／中毒／食物安全】近日泰國曼谷發生「假酒」集體中毒案，共21人出現中毒症狀，其中一人死亡、7人失明。當地警方經調查後發現，涉事酒精飲品屬於非法生產的無品牌烈酒，有不法商人把工業用酒精混合水，製成烈酒，分銷到18間商舖出售。當局已下令禁止售賣涉事酒精飲品，並將對違法者採取法律行動。

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曼谷假酒中毒案 1人死亡7人失明

綜合外媒報道，曼谷民武里縣（Min Buri）自上周四（8月22日）起收到多宗酒精中毒通報，泰國公共衛生部列為連環假酒中毒事件，至少有21人飲假酒後出現各種中毒症狀，大部分人有視力模糊、呼吸困難、心臟驟停等代謝性酸中毒（metabolic acidosis）症狀，經調查後，全部受害者都飲用了非法生產的無品牌酒精飲品。

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泰國公共衛生部指出，有一名受害者年齡69歲，其餘20名受害者年齡介乎於30至45歲，均為泰國男性。受害者中有一人死亡；另有多人昏迷，目前正於醫院接受治療；亦有部分受害者出現腎臟受損情形，需要接受血液透析治療（俗稱「洗腎」），若受害者的腎臟功能無法恢復，恐怕需終身洗腎，更甚恐有肝衰竭的風險。此外，多名病人也有視力受損的症狀，有人視力模糊，僅看到白光，其中7人已確定失明。

調查發現有不法商人製造假酒

當地警方展開調查，首先追蹤到3間出售沒有消費稅標籤酒類的店舖，均於店內查獲涉事酒精飲品，並留意到該飲品包裝不完整，以及沒有任何品牌標簽；其後對樣本進行檢驗，發現含有工業用酒精「甲醇」；隨後追蹤到一間懷疑非法生產酒類的工廠，相信該工廠把甲醇與水混合，製造出具致命性酒精濃度達40%的烈酒，並且分銷到18間店舖及攤位出售，當局已對所有涉事店舖下令停止售賣涉事酒類飲品及關閉協助調查，同時向該地區所有商店進行調查，承諾會對違法者採取法律行動。

泰國公共衛生部發公告提醒市民，切勿飲用任何含甲醇的酒精飲品，飲用甲醇可導致中毒，並造成血液嚴重酸化，症狀會按攝取量逐漸出現；此外，當局呼籲市民如飲用酒精或藥草酒後，出現呼吸急促、疲勞、頭暈、視力模糊或嘔吐等症狀，必須立即求醫。

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誤飲假酒 中毒可致命

本港急症室專科鍾浩然醫生曾受訪指出，「假酒」是指混入工業酒精的酒類，這類工業酒精往往含有大量甲醇。甲醇的用途通常用作清潔劑或燃料，但對人體有毒。

不慎飲用假酒，造成甲醇中毒，人體的新陳代謝會將甲醇氧化，並透過一種人體酵素ADH，產生有毒物質甲醛（Formaldehyde）及甲酸（Formic Acid），可傷害人體的視神經及肝臟，引致失明、腎衰竭，甚至死亡。鍾醫生指，治療方面通常會透過靜脈注射，將乙醇（即酒精）注入，令ADH失去氧化功能，減低病者甲醇中毒的機會。

飲酒過量7大危害

然而，即使飲用的是「真酒」，也會損害人體健康。據本港衞生防護中心資料顯示，過量飲酒會對身體造成以下影響：

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長期酗酒會令身體缺乏維他命B1，損害神經系統外，還可引致發抖、失憶和精神錯亂等徵狀。至於暴飲（俗稱「劈酒」，即短時間內大量飲酒），則會增加罹患酒精中毒、意外損傷、自殺、不安全性行為及牽涉入暴力事件的風險。而且每多喝一杯酒，相關的風險都會隨之上升，因為增加酒精攝取量會逐漸削弱思考和判斷能力。如發現自己開始不受控地飲酒，或越來越依賴酒精，需要盡快求助。

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