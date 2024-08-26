8.28樂悠節｜八達通提供共828萬現金回贈　逾60商戶提供樂悠咭優惠

▲ 八達通 「8.28 樂悠節」啓動禮。(左起）立法會議員邵家輝，八達通集團行政總裁應天麒，署理勞工及福利局副局長何啟明，八達通營業及市務總監李玉兒。(馮漢柱攝)

長者昨起須用「樂悠咭」才可享二元乘車優惠，八達通周三（28日）將舉辦樂悠節，向樂悠咭持有人提供共828萬現金回贈，每人最多可享800元；另有逾60商戶會推出特別優惠，如大家樂、百佳及日本城等。

樂悠咭持有人於周三至9月10日，在參與商戶的實體店以樂悠咭單次消費滿100元或以上，就可獲8元現金回贈，每位樂悠咭持有人最多可享高達800元現金回贈，即最多使用此優惠100 次，現金回贈總值 828 萬元 ，送完即止。現金回贈可將於本月31日開始，透過八達通App及八達通服務站拍樂悠咭領取。

除了八達通推現金回贈優惠，八達通亦夥拍60多家商戶推出樂悠咭專屬優惠，包括在樂悠節當日 ，樂悠咭特有人可於大家樂、一粥麵及上海姥姥享28元樂悠茶餐、在Circle K 購買 CircleK 品牌食品滿50元減10元、在日本城購物滿108元減18元、美心中菜外賣自取享7折、百佳超級市場指定產品買一送一、必勝客堂食單點意粉或飯7折、實惠購物滿100元減28元、聖安娜餅屋日式蒸蛋糕買一送一、星巴克手調飲品買一送一、譚仔及譚仔三哥享指定米線半價、屈臣氏門市消費滿188元減28元及759阿信屋全場貨品7折等。

此外，亦有部分商戶向樂悠咭持有人推出2024 年全年適用優惠，包括逢星期二萬寧自家品牌單件產品85折、美心西餅任何原價產品享92折、美心MX任何惠顧滿 50 元減6 元、爭鮮指定產品減3元、BreadTalk任何惠顧享9折、大食代及食代館惠顧滿正價 60 元享9折等。

勞工及福利局副局長何啟明致辭時表示，樂悠咭昨日轉換順暢，僅有一單「少少搞錯左」，提到八達通公司將在第四季就樂悠咭推出虛擬咭，即手機或手錶八達通，政府會繼續與八達通公司跟進。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，60歲以上的用戶非常活躍且消費能力高，平均每月出行16日、搭車的次數達9000萬，同時以八達通支付的零售消費亦接近20億，其中近半消費是飲食，3成是超市、街市及雜貨，是次樂悠節也基於他們喜歡的類別和商戶提供優惠，希望鼓勵長者多出行及享樂並留港消費，相信刺激消費及經濟的作用明顯，亦冀每年均舉辦樂悠節。

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