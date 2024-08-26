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三中全會｜李家超︰香港在國家改革開放中具不可替代作用　須以新思維推進工作

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

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特首李家超會表示，必須深入理解和領會全會精神。（資料圖片）

中央宣講團來港，繼昨日面向約400名中聯辦、駐港國安公署及中資企業等人士，講解三中全會精神後，今日則出席兩場港府舉辦的宣講會。主講嘉賓是全國人大常委會法工委主任沈春耀，和商務部部長王文濤。

首場今日上午舉行，面向港府司局長、行政會議成員、立法會議員、司法界代表等，中聯辦主任鄭雁雄亦有到場。特首李家超會後見記者時分享三點體會，包括須深入理解和領會全會精神，要把握機遇，進一步發揮香港在「一國兩制」下，高度國際化、市場化、法治化優勢，在推動自身發展，以及與內地高度融合發展的進程中，不斷致力尋求政策、機制、體制的創新突破。必須以新思維，守正創新，勇於改革，因地制宜，因時制宜，推進各方面工作，指香港在國家進一步改革開放中具不可替代的重要作用，要當好內地聯通世界的「超級聯繫人」和「超級增值人」。

將落實促進股市流動專組中長期建議

李家超表示，有信心和能力鞏固提升三中全會《決定》提及的三個中心地位。金融中心地位方面，將落實促進股票市場流動性專責小組的中長期建議，包括優化上市要求、市場結構等，亦會繼續實施一系列措施，包括為家族辦公室提供稅務寬免和一站式支援等。

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