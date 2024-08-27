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濕疹遺傳｜濕疹情侶打算結婚生下一代　怕遺傳濕疹基因最終下這決定【附10招紓緩濕疹】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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【濕疹／遺傳基因／領養／嚴重濕疹】生育下一代之前，有許多考慮因素！一對本港情侶近日有意結婚生B，兩人皆非常喜歡小朋友，惟兩人同是嚴重濕疹患者，怕濕疹會遺傳下一代，故非常糾結應否生育。網民就出言勸止，指濕疹遺傳小朋友等同讓他們受苦，最後兩人經三思後，終於做出一個決定。

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濕疹情侶想生B怕遺傳

有女網民在社交平台Dcard上，以「兩個人都濕疹底應唔應該生仔？」為題發文訴說近日煩惱。女事主與男友同是嚴重濕疹患者，自少深受濕疹影響，明白有濕疹的生活猶如「生不如死」。兩人近日有結婚打算，惟一談到生育問題就讓兩人卻步。

雖然兩個人都想要小朋友，但係我哋兩邊都有濕疹基因，生小朋友好似中硬濕疹……

雖然兩人的濕疹病情成年後已經受控，可以正常生活，但他們糾結會遺傳濕疹基因予下一代，怕生小朋友會導致他受苦。

網民斥：唔好害咗下一代！

帖文下有很多網民留言，有人指如果明知道自己有濕疹基因還生育，直斥這是一個非常自私的決定，勸喻兩人不要禍連下一代。有人建議事主領養小朋友，甚至移民到其他國家，指其他國家的氣候會對濕疹患者更好。有網民諷刺兩人可以「賭一鋪」，指遺傳濕疹的機率並非100%。女事主後來更新帖文，指她與男友會慎重考慮領養小朋友。

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父母遺傳給子女的機會達5成以上

皮膚科專科醫生史泰祖曾受訪表示，如父母患濕疹，遺傳給子女的機會達5成以上；假如雙方均患濕疹，子女患濕疹機會將更高。他補充，仍需視乎父母濕疹嚴重程度，假如只屬輕微濕疹，比如痕癢、乾燥等，則子女有機會不會患濕疹。

史泰祖稱，即使父母患濕疹，亦不用太擔心，反而應以平常心面對。他解釋，遺傳性濕疹孩子雖然會於6個月至1歲大時出現濕疹症狀，但於4、5歲時，4、5成濕疹孩子會痊癒；7歲時亦有7成孩子會復原，直至10、11歲，差不多全部患者將不受濕疹困擾。

皮膚科專科醫生陳厚毅則指，如父母同患濕疹，子女患濕疹機會可較父或母患濕疹機會高一倍。他表示，大部分遺傳性濕疹患者均於5歲前發病。

相關文章：濕疹困擾︱女友嚴重濕疹全身抓損留疤　男友心痛：到底我能為她做什麽？

10種加劇濕疹的食物

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台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指出，濕疹患者如果想控制濕疹、乾癬在換季發作的情況，最理想就是遠離容易造成膚質不穩定的食物，而戒口就是是第一步。她提出10種濕疹人士應該要戒口的食物，有些食物更加是普羅大眾習以為常的食物，原來都是濕疹發作的致敏原。

  • 熱性水果：在中醫數「發物」，容易增加組織胺分泌，引起炎症。
  • 飽和脂肪：容易養成發炎體質。
  • 茄科類：含「茄鹼」，可能讓部分患者出現不適的症狀。
  • 甲殼類海鮮：含螺旋狀結構蛋白，容易使部分人產生過敏反應。建議可用蒸或烤的方式來烹調，減少這類蛋白在食物中產生。
  • 甜點、油酥糕點 、炸物：極容易引起發炎反應，加重皮膚敏感。
  • 發酵食品：含大量發酵粉，組織胺含量高，誘發身體炎症及過敏反應。
  • 麩質：有過敏或乳糜瀉（俗稱乳糖不耐症）患者，應避免所有食用含麩質的食物。
  • 食物添加物：加工食物含大量味精、人工色素或添加來防止食物氧化、變質的防腐劑，這些化學物質容易使身體慢性發炎、容易引發敏感肌及皮膚敏感。
  • 煙酒：屬刺激性食物，加劇皮膚痕癢情況。
  • 補品：隨意食用會容易使皮膚燥熱

10招遠離濕疹敏感肌

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