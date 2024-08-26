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披荊斬棘4丨李克勤反串「虞姬妝」自覺好靚　老婆盧淑儀無奈問：你搞咩呀？

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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《披荊斬棘》第四季李克勤。

男團競賽真人show《披荊斬棘》第四季第一輪公演結束，二輪公演則展開全新組隊模式。

李克勤作為哥哥組代表之一，選擇了符龍飛、高卿塵及慶憐三位實力強勁的弟弟加入哥哥陣營，同時個人與秦昊、黑澤良平成功組隊為第二輪公演競賽準備。

第二輪公開競賽演曲目克勤選擇《蘭亭序》，並融入京劇元素豐富舞台概念，克勤跟黑澤良平挑戰在舞台上反串飾演旦角「虞姬」。

容祖兒演唱會丨升降台突降下容祖兒仆倒　Joey幾乎直跌落台底

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李克勤挑戰京劇扮相

為避免克勤跟黑澤良平的「虞姬妝」提前曝光，秦昊用黑色垃圾袋和傘自製了超大頭罩，將二人的臉遮得密不透風，從練習室到廁所一路小心翼翼，秦昊甚至提前探路避免和其他哥哥偶遇，行動鬼祟，十分搞笑。

《蘭亭序》與京劇的融合，是一次經典與創新的聯乘，首次挑戰京劇扮相的李克勤也讓人眼前一亮，完成京劇妝容他十分滿意，他坦言自己從來都不是一個愛看鏡子的人，覺得只有美男子才會到哪裏都要看鏡子。

但是這次他一直看着鏡子，還不停拍照，稱：「嘩！今日好靚！我即刻send個message俾我太太，『你睇吓』，我太太第一次見到，然後話：『你搞咩呀？』哈哈。」

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