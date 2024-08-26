著數優惠｜賀9周年餃掂推9隻特色餃套餐　送限量版聯乘「乜都餃掂」T恤

▲ 為賀成立9周年，餃掂聯乘戶戶送推9隻特色餃套餐，送限量版聯乘「乜都餃掂」T恤，穿T恤惠顧更請你食餃。（餐廳提供）

人生最緊要係乜？無論返工、返學，抑或日常生活，最緊要兩個字——「搞掂」，乜都搞掂，人生就快快活活。戶戶送聯同餃掂手工餃子雲吞專門店（餃掂）獨家推出全新九隻特色餃子組合套餐，慶祝餃掂成立9周年。

外賣特色套餐送限量版T恤

大家可以自由配搭傳統及全新口味，享受前所未有的外賣餃子體驗。同時，由9月7日至15日，晚上6時至9時，戶戶送外賣平台顧客於餃掂指定分店*選購餃掂的9隻特色餃子組合套餐，即可獲贈限量版「乜都餃掂」T恤乙件，數量有限，送完即止。

凡在優惠期間，身穿「乜都餃掂」T恤於餃掂指定分店堂食惠顧滿$100，即可免費獲贈任何口味餃子7隻（至尊松茸口味和龍鳳餃除外）。

▲ 由9月7日至15日，晚上6時至9時，戶戶送外賣平台顧客於餃掂指定分店*選購餃掂的9隻特色餃子組合套餐，即可獲贈限量版「乜都餃掂」T恤乙件，數量有限，送完即止。（餐廳提供）

4款全新風味餃子迎中秋

為慶祝餃掂成立9周年這個重要里程碑，餃掂更與其獨家外賣平台戶戶送合作推出9隻特色餃子組合套餐。顧客可以$88，於餃掂指定分店訂購9隻特色餃子組合套餐，套餐包括5隻傳統口味的灼餃：粟米豬肉﹑白菜豬肉﹑韭菜豬肉及雲耳椰菜豬肉（4選1）；以及4款全新風味餃子：甘香柔滑的奶黃流心﹑香甜軟綿的鹹蛋豆沙﹑濃香酥脆的黑芝麻脆脆及順滑綿綿的清香芋泥（每款1隻），再配上椰香咋喳1碗。

▲ 4款全新風味餃子，讓你甜甜蜜蜜迎中秋。（餐廳提供）

餃子以自家製作的手工餃子皮，外皮薄而富有韌性，再包裹各種新鮮餡料，為食客帶來不一樣的風味。除了特色組合餃子外，餃掂亦特意設計了一款時尚單品— —「乜都餃掂」T恤！T恤採用了經典的港式色調及不同餃子造型的卡通，為顧客的餃子外賣增加一點潮流氣息。

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穿指定T恤惠顧請你食餃

此外，餃掂更推出驚喜活動，顧客凡於優惠期間，身穿「乜都餃掂」T恤於餃掂指定分店堂食惠顧滿$100，即可免費獲贈任何口味餃子七隻（至尊松茸口味和龍鳳餃除外）。

*指定分店包括：西環店、銅鑼灣店及荔枝角店

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