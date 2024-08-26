食用安全︱男子手搖店飲芝麻凍咬到「脆脆」　一看杯底崩潰：爆漿蟑螂！

▲ 男子手搖店飲芝麻凍咬到「脆脆」，一看杯底崩潰：爆漿蟑螂！

【手搖店/茶飲店/芝麻茶凍/脆脆/蟑螂/爆漿/鶴茶樓/台北/台灣/食安醜聞/官方聲明/道歉】台灣手搖茶飲店再爆食安醜聞。台北市一名男子日前光顧某連鎖茶飲店，點了一杯内含芝麻茶凍的飲料，結果飲到一半卻從茶凍中咬到不應有的脆脆口感，遂揭開杯蓋，驚見杯底竟滿滿蟑螂，令男子大崩潰。而涉事茶飲店官方在知悉事件後，急忙半夜發文回應事件。

最新影片：

事主昨日（25日）在Facebook群組「爆料公社二社」發文爆料，表示自己當天到連鎖茶飲店「鶴茶樓」台北晴光分店，買了一杯内含芝麻茶凍的飲料，怎知飲到一半，咬下去的茶凍竟然有脆脆的口感。他好奇杯内究竟是什麼，於是撕開封膜，結果發現了令人崩潰的畫面：

不拆開還好，一拆開發現整杯都是…

從事主貼出的照片中可見，原來飲料杯底竟有好幾隻蟑螂！甚至他表示「我還咬到一隻爆漿」，忍不住接連附上了8個噁心到嘔吐的表情符號。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

對此，不少網民震驚不已，紛紛表示「祖孫三代齊聚一堂的概念」、「太可怕了」、「直接原地先暈倒」、「要吐了，好噁爛，害我不敢喝加料」。

官方急發聲明道歉

事件在網上發酵後，「鶴茶樓」官方在深夜緊急發聲明道歉。鶴茶樓表示，品牌一直以來對於食安衛生標準都有嚴格要求，針對這次事件，已督導了解了該門市的狀況，確定有定期消毒，但仍會再立即展開內部調查。

鶴茶樓强調，該門市會在26日公休一天，進行全面衛生清潔與稽查；未來亦會針對每間分店加强員工衛生培訓，防止類似事件再發生。

▲ 「鶴茶樓」官方在深夜緊急發聲明道歉。（Facebook截圖）

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5