詹天文自嘲冇身材唔夠弗　雲浩影沒有慰問193：對方處理得好好

▲ 年度音樂盛事 Gimme LiVe音樂節。

年度音樂盛事 Gimme LiVe音樂節繼續熱爆全城，第三場音樂節表演將由橫掃新人獎的「新人王」Cloud 雲浩影聯同第3度回歸的「聲夢小花」Windy詹天文、再度回歸的Aiden 洪助昇、MADBOII及獨立樂隊Yusobeit等熱爆舞台，一齊碰撞出最強火花，傳承音樂夢想！

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詹天文（Windy）剛從美國旅行回港，即預備這次的音樂節。她透露去了美國三個城市，包括紐約、洛杉磯和波士頓。

享受美國之行

她很喜歡旅行，見識外地的風土人情，亦可以感受不同的氣氛：「旅行過程中可以學到很多，我以前是個很害羞的人，凡事都會感到尷尬。但旅行時大家都會放鬆心情，膽子亦放大了。」

問到她覺得當地有什麼最吸引的地方？她謂有很多，例如當地的風景，亦特別留意當地人的衣着，有些誇張到穿着超人服飾，十分有趣。

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自然就是美

問到她會否想仿效？她笑說：「要先練好身材才可嘗試，我從來都不是好身材。以前肥肥哋有肉地，現在縮水了不少。（考慮豐胸？）我不會強求，最重要是自然美。」

談到她即將入讀內地的音樂學院，她指已經做好準備，最開心是知道不用上軍訓，令其鬆了一口氣。

▲ 詹天文

各有風格

雲浩影獻唱了三首歌曲，提到她曾經翻唱洪嘉豪的《黑玻璃》大獲好評，反觀文凱婷早前同樣翻唱該歌曲，卻被網民指Cloud的唱功完勝，比對方唱得好聽得多。

Cloud覺得音樂是各花入各眼，每個歌手都有不同風格，她說：「我以前都被人批評過，要從批評中學習，才清楚自己可以唱到哪類型的歌曲。」

問到她比較介意人批評她唱功還是樣子醜？她笑言兩者都介意，所以要努力做好自己。

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有留意193事件

最近與她拍劇的193（郭嘉駿）早前開車不慎撞到婆婆，她指都有留意到新聞，覺得對方處理得好好。

但網民指193超過24小時才報案並不是好的處理方法，她謂不太清楚，因其看到新聞指對方已經第一時間處理了。

問到她會否主動慰問193？她笑說：「為什麼要慰問他？要慰問都是慰問婆婆。他身邊有很多朋友會慰問他，我們平時很少聯絡的。」

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