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女性健康｜港女每月「血崩」嚴重貧血　痾大粒血塊疑患子宮肌瘤現4大症狀：可能就死

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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港女每月「血崩」嚴重貧血，痾大粒血塊疑患子宮肌瘤，現4大症狀：可能就死。

【月經／經血／經痛／貧血／子宮肌瘤／補血／婦科疾病】女士每月都要經歷一次「大出血」，若經血量過多要小心！近日一名女網民在網上發文表示，自己來月經時都會大量出血，驗血後發現患有嚴重貧血，並懷疑有子宮肌瘤，遂發文向網民詢問應如何補血。

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Sick問識答｜O型腿或是患「罕見病XLH」？醫生拆解9大症狀+遺傳風險

一名港女23日在連登討論區以「有冇絲打每個月嚟M都好似血崩咁」為題發文，稱自己每個月來經時，「好似唔洗錢咁啲血係咁流，買M巾都買到窮」，於是前往醫院就醫。經驗血後，醫生發現她的血色素極低，患有嚴重貧血。

去睇醫生開咗一堆止血藥比我，我宜家流到就嚟賣鹹鴨蛋。

她續指，早前的驗血報告只要關於紅血球指數全都不合格，「差啲啲要輸血」。7月份時她再去醫院驗血，醫院則以信件通知她，9月4日要再去醫院覆診，因此她懷疑「係要捉我去輸血」。

女事主表示，目前她的症狀包括極度疲累、呼吸困難、天旋地轉、講野冇力、無法思考，並形容自己「可能就死」。她更指出，來月經時會有「血塊」，「之前痾咗好大粒出嚟」，懷疑自己亦患有子宮肌瘤。

更多相關報道：【子宮肌瘤】女子懶理患子宮肌瘤　10年後手術終取出109個腫瘤

子宮肌瘤8大徵狀

本港註冊中醫師蘇安莎曾接受訪問指出，子宮肌瘤屬於常見婦科病，較常在中年婦女身上發生。在35歲女士中，就有一成女士患有子宮肌瘤；子宮肌瘤的成因不明，但有研究顯示與女性荷爾蒙雌激素分泌有關，例如服用含有雌激素的藥物如避孕丸，肥胖、壓力等均有可能影響雌激素分泌，增加患上子宮肌瘤的機會。

當中，約有一半的子宮肌瘤患者沒有明顯病徵，而部分患者亦會出現以下徵狀，如出現以下徵狀的女士，應盡快進行婦科檢查：

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此外，子宮肌瘤大多屬於良性，惡化機率很低。不過，當肌瘤逐漸變大，便有機會導致嚴重經痛、經血過多，甚至壓迫膀胱，引發尿頻、腰痠背痛，甚至不孕等。另外，懷孕亦會導致子宮肌瘤加速生長，增加流產或早產風險，造成腹部劇痛或者胎位異常。因此，有生育計劃的女士如發現有子宮肌瘤，建議應及早進行治療。

成因及高危人士

婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問，指出以下女性患子宮肌瘤風險較高：

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方醫生表示，暫時並無預防方法。不過，食品添加劑、大豆也會增加患子宮肌瘤的風險。其中，進食大豆的風險會增加2.5倍。

7種食物慎吃

本港註冊中醫師何慧欣曾在Facebook上分享7種含雌激素食物，包括燕窩、雪蛤膏、蜂皇漿、乳鴿、羊胎素、雞皮、脂肪，其中動物脂肪因較易儲存雌激素，何醫師稱患有子宮肌瘤及乳腺增生的人士應盡量少食。她解釋到，子宮肌瘤及乳腺增生患者，應盡量避免進食雞皮、雞翼、雞翼尖、雞腳等位置，原因是雞皮及動物脂肪都比較容易儲存雌激素。何醫師提醒，偶然進食一次無妨，但記得「少吃多滋味、多吃壞肚皮」。

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