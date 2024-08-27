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超市大搜查｜《LDK》2024上半年16款SPF50+防曬推介　最平$88體驗專櫃級功效

保健美顏

發布時間： 2 小時前

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【防曬日霜／防曬霜／防曬產品／護膚產品／防UV／美肌／防水／LDK／超市大搜查／消委會】日本雜誌《LDK》近日以4大標準整合出2024年上旬的16款推薦防曬日霜，比較各款產品的防UV能力、成分、緊緻度和使用感，並挑選出防UV效果最好的款式；《LDK》額外添加2項評測標準，包括美肌效果和防水力，以測試產品的額外優勢。16款產品中包括SHISEIDO、ELIXIR、CLARINS、DIOR等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售1628日圓（約88港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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4大標準評測防曬日霜

《LDK》指出，不少女士會使用日霜以保護肌膚，而市面上有聲稱具有防曬功能的防曬日霜，有助加強阻隔及減少紫外線對肌膚的傷害。

《LDK》以4大標準評測防曬日霜：

  • 防UV能力：在人造皮膚上貼上UV標籤再用上防曬日霜，放置於曬黑燈底下一段時間後觀察其顏色變化，從而計算防UV率；此外亦邀請多名受測者實際使用產品，進行額外測試。
  • 成分：由化妝品專家檢查產品成分標籤，針對產品的溫和成分、美白成分、防紫外線成分、刺激成份分等進行評分。
  • 緊緻度：在人造皮膚上先塗抹容易分解的粉底液，再塗上防曬日霜，及後利用蒸氣模擬夏季高溫環境，觀察產品的崩塌時間和程度，以評估產品緊緻度。
  • 使用感：由多名20至50歲受測員實際使用產品，並對產品的黏性、附著力、刺激性等方面進行評分。

《LDK》額外添加2項不計分的評測標準：

  • 美肌效果：由專業化妝師在受測者臉上進行塗抹，觀察產品能否做到美肌效果、光澤感及膚色修正效果等。
  • 防水力：把顏色水滴在人造皮膚上，待乾透後塗抹防曬日霜，然後進行浸泡和潑水測試。

2024上旬16款推薦防曬日霜

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評測結果顯示，「HEPARiCiE Tone Up－UV」及「SHISEIDO IHADA ToneUp UV」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦；「HEPARiCiE Tone Up - UV」售價為6500日圓（約353港元），而「SHISEIDO IHADA ToneUp UV」售價為1628日圓（約88港元），性價比甚高。

「HEPARiCiE Tone Up－UV」擁有5分滿分防UV能力，防UV率達98.4%。化妝品專家發現產品屬於「藥用品」，含有保濕及藥用成分「類肝素」，能有效為皮膚進行保濕及修護；《LDK》亦發現，產品具有良好防水性，測試後發現產品能夠有效防止潑水和浸泡，甚至能有效防止皮膚油脂造成崩塌。受測者就表示，雖然產品質感濃稠，但完全不黏膩，塗抹後感覺臉部更豐盈水潤。

「SHISEIDO IHADA ToneUp UV」同樣擁有5分滿分防UV能力，防UV率達98.1%。化妝品專家發現產品同樣屬於「藥用品」，含有美白及修護粗糙皮膚成分，並含有高純度凡士林以達到對抗紫外線、花粉及乾燥天氣等外在刺激；《LDK》亦發現，產品所含的凡士林成分能夠為皮膚帶來光澤，亦具有一定程度的防水性。受測者就表示，產品能長時間保持皮膚光滑，惟質感較厚實，故使用時需注意分量。

同場加映：

超市大搜查｜過量類雌激素恐致癌不育　8款通過毒性檢測安全防曬霜+7款高效防UV防曬霜

8款通過毒性檢測安全防曬霜

水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀）過往曾對市面上24款防曬霜產品樣本進行檢測，當中有7款被評為「有待改善」， 有3款樣本因毒性水平高，導致超過一半測試用魚胚胎死亡；另外有2款被驗出高濃度類雌激素，每克類雌激素的含量超出一粒避孕丸。水中銀發現，眾多防曬霜含有多種類雌激素成分，如較常見的防紫外線化學成分「甲氧基肉桂酸乙基己酯」、「丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷」及「二苯酮-3」；世界衛生組織與聯合國已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病，如癌症、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

不過，當中有8款被評為「品質卓越」，通過毒性測試，可放心使用，名單如下：

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7款A級防曬霜高效防UV

除外，日本雜誌《LDK the Beauty》亦曾實測市面23款防曬霜，比拼防曬力、成分、持久度、美肌效果及防水性（5分滿分），選出最強防曬。不少知名品牌如Dr.G、ANESSA等，在該次測試中被評為A級或以上。其中，以Dr.G的兩款防曬霜表現最為優異，能有效阻檔紫外線；而YOAN的防曬霜被選為必買推介，具有出色的防紫外線和保濕效果。

A級及以上防曬霜名單如下：

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同場加映：

【消委會】消委會推介6款防曬產品　85元泰國貨媲美485元法國貨【內附名單】

6款總評滿分防曬

消委會早前亦測試市面30款日常防曬產品，結果發現，當中有25款產品未能達到標示的防曬效能。14款「高度保護」產品中，有8款的實際SPF值低於標示值，2款測試值雖高於標示，惟未達UVAPF要求，餘下4款完全符合歐盟標示要求；16款「極高度保護」產品中，有14款量得的SPF值為60以下，不符標示為50+以上的要求，僅1款完全符合歐盟要求。整體僅6款產品總評獲最高的5分：

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