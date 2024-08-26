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貪污｜涉向立案法團行賄取1.4億元工程合約　廉署夥競委會搗圍標集團拘5人

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 13 分鐘前

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廉署夥競委會搗圍標集團拘5人。（曾秋文攝）

廉政公署與競委會採取代號「獵槍」聯合行動，打擊樓宇維修工程貪污和圍標行為，在今年4月已拘捕20人涉嫌樓宇維修工程時圍標及貪污罪行。兩執法部門再採取聯合行動，拘捕5人，涉1.4億元工程。

廉署與競委會今年4月16日及17日首次採取聯合行動，搗破一個新冒起的樓宇維修工程貪污及圍標集團。兩執法部門經繼續調查後，發現同一個集團在屋苑及不同維修工程中有圍標及貪污行動，上星期一連兩日再拘捕5人及會見22人士，包括工程承辦商、中間人、物業管理人員及業主立案法團成員等，兩執法部門共搜查20個地點，檢取多項證物。廉署人員並發現2個港島區屋苑在維修工程中涉及貪污情況，有工程承辦商透過中間人向業主立案法團行賄，工程合約涉及1.4億港元，兩個涉及貪污的工程並未開始執行。

競爭事務委員會調查組主管歐偉略表示，今次「獵槍」聯合行動是早前接獲情報，涉嫌有工程公司圍標，與廉政公署在4月份聯合行動後，發現有更多公司涉案，工程地點共38個，涉及港九新界屋苑，單棟大廈及工廠大廈等，工程合約款項涉及10億元，最大宗合約款項達2.6億元，調查行動仍然繼續。

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