癌症殺手｜16歲少女咳嗽有痰揭患甲狀腺癌　醫生揭3大症狀要警覺

▲ 台灣一名16歲少女咳嗽有痰、治療一周仍未好轉，接受進一步檢查驚揭患上甲狀腺癌。

【咳嗽／上呼吸道感染／頸部硬塊／甲狀腺／甲狀腺癌／甲狀腺結節／癌症】台灣一名16歲少女因為咳嗽及有痰求醫，但經過藥物治療一周後，仍未見改善，結果接受進一步檢查，竟意外發現患上甲狀腺癌。有當地醫生就列出甲狀腺癌3大臨床表現，並解釋治療方式，包括如何清除病灶、預防復發，提醒市民切勿拖延治療。

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綜合台媒報道，該名女生因出現上呼吸道感染症狀、咳嗽且有痰，於是到兒科門診就醫，不料經藥物治療一周後仍未完全改善，而她又感覺頸部有硬塊，遂轉介至內分泌暨新陳代謝科診治。她之後接受超聲波及細針抽吸檢查（又稱活組織檢查術），結果意外發現患上惡性甲狀腺結節，亦即甲狀腺癌。

醫生揭甲狀腺癌3大臨床表徵

仁愛長庚合作聯盟醫院兒科醫生江明儒指出，甲狀腺癌的發生率正逐年升高，目前整體發生率在當地惡性腫瘤中排第7位；而青少年及兒童的發生率約為10萬人中1至2人患病，男女比例為1：4.4，與成年人病例一樣屬女性居多。目前公認的甲狀腺癌高危因素有放射性物質暴露史及基因突變，大部分臨床表現則有頸部腫塊、聲音沙啞及飲水嗆咳等。

他又表示，超聲波及細針抽吸是術前診斷和鑑別良性與惡性結節的重要手段，上述個案就是先以上呼吸症狀出現，之後兒科醫生警覺起疑，轉介到內分泌及新陳代謝科後經過醫生精確判斷，再交由外科醫生團隊處理，最後順利完成手術，安全出院。

該院一般外科主任巫奕儒就指，手術目前是甲狀腺癌的首選治療方式，而青少年及兒童的甲狀腺癌多發生在兩側且病灶較多，因此通常建議進行雙側甲狀腺併淋巴腺根除性切除手術，由外科醫生執行中央區淋巴結清除術，有利於徹底清除病灶、防治甲狀腺癌復發；而碘131（又稱放射性碘療法）對甲狀腺癌亦有不錯的治療效果，因此經過完整治療後，整體的10年存活率可高達97%。

巫奕儒進一步表示，病人現時可選擇進行微創無疤痕手術，或由達文西機器手臂進行切除手術，並不會在頸部留下明顯的疤痕，對成長中的青少年造成陰影。此外，雖然兒童及青少年罹患惡性甲狀腺結節比例多，且頸部淋巴結轉移率亦較高，但只要經過適當治療，其存活率仍比成人更佳。反之，如果拖延治療，原本只侷限於甲狀腺內的癌細胞便有可能轉移到中央區淋巴結或側頸區，而轉移越多手術的範圍就越廣，局部的侵犯亦會加重，直接影響治療、復發及預後等，呼籲市民切勿掉以輕心。

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甲狀腺癌3大種類

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，2020年共有978宗甲狀腺癌新症，當中男性佔203宗，女性則有775宗，男女患者的比例約為0.3比1，死亡數目則有46宗。

外科專科醫生王喬峯曾接受訪問指出，甲狀腺癌主要有以下幾大類型：

1. 高分化甲狀腺癌，生長速度較慢，又分為乳頭狀腫瘤及濾泡狀腫瘤。最常見的是乳頭狀腫瘤，約佔整體甲狀腺癌的85%。

2. 甲狀腺未分化癌，生長速度快及致命率高。

3. 甲狀腺髓質癌，較多見於遺傳性的多發性內分泌腫瘤綜合症。

5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

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甲狀腺癌6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：

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