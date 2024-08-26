藐視法庭｜涉2020年辱罵3死因庭證人　「Lunch哥」退休婦藐視法庭罪成候判

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外號「Lunch哥」的李國永及1名退休女保安，涉於2020年8月一宗死因研訊時，以粗言辱罵正在離開法庭的3名證人，律政司要求法庭就藐視法庭判處兩人入獄令。兩人早前不認罪受審，今（26日）於高等法院同被裁定罪成，押後至9月20日求情及判刑。

申請人律政司司長；答辯人李國永（20歲）及賴瑞英（66歲），同被指控藐視法庭。法庭早前已頒令，禁止披露案中3名證人身分。

法官陳慶偉於判詞指，案發時3名死因庭證人離開法院時遭示威者辱罵騷擾，片段顯示李與示威者人群一起騷擾證人，李罵H女士「臭X」時明顯衝着死者母親說的，根據李在社交媒體上發布了向3名證人舉中指的照片寫道「係X你㗎喇，假老母」，反映李知道他罵的人是死因庭證人。至於賴，法官指閉路電視顯示她曾進入死因庭，當證人離開法院時，有示威者大叫「收咗水X街⋯⋯X街X家鏟」時，賴和應「X家鏟」。據3名證人證供，均表示他們被示威者嚇到。

法官指，示威者行為在法治文明的社會完全不能被接受。事發時是首天死因研訊，證人有機會再被傳召，隨後亦會有其他證人作供，李及賴的行為對證人構成風險，裁定罪成。

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