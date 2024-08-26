親子旅遊｜飛機餐食唔飽想要多份？　空姐教1招秘訣：這情況下最易成功

▲ 飛機餐食唔飽想要多份？空姐現身解答1情況會向乘客提供。

【飛機/飛機餐/旅行貼士/旅遊/親子遊】不少人坐飛機都會享用飛機餐，不過餐點份量並不多，一家人總會有人「食唔飽」，但原來可以向空姐再多要一份？早前有網民在社交平台發文，指乘坐經濟艙時，可否向空服員再多要一份飛機餐。有空姐現身說法表示，可以待空服員將餐點分發完畢後再禮貌詢問，如果有其他乘客不要的餐點，就可以多獲一份。

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網民好奇經濟艙可否多要份飛機餐

有網民早前於Dcard以「飛機餐可以要兩份嗎？」為題發文，她表示經常聽到，有人說飛機餐吃不飽，可以向空姐再多要一份餐點，她對此說法感到好奇，也想知道會否要到其他食物，逐向網民詢問。

想問是只能要飛機餐嗎？還是可以要到其他食物呢？另外想問經濟艙是有可能的嗎？

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空服員現身回應：要在發完餐之後再問

貼文曝光後，引來空姐和空廚留言，有空姐指飛機上有不少乘客也不吃餐點，因此經常會多出主餐，如果想多要一份，「可以等空姐發完餐之後，去廚房禮貌問能不能多要一份主食，基本上如果有多我們都會給」，有空廚則表示「都會增上但給不給又是一回事，基本上要個米果墊一下倒是沒問題的」。

不過也有空姐指經濟艙的餐點基本上都準備得剛剛好，不會多，只有麵包有時候會多一點點，如果想多吃一份，但沒有多餘或乘客不要的餐點，便會給其他食物，如餅乾、米果。

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網民自身經歷：有遇過一次吃4份餐的人

另外，也有網民分享自身經歷，表示有乘客不要餐點，通常也可以再多要一份，而餅乾、杯麵他們也盡可能會提供，「我會跟旅客說如果有多的會留給你，前提是沒太多人要的話，不然多的餐最後還是會被丟掉，真的超級浪費」、「我有遇過一次吃4份餐的人，應該有多的餐點空姐都會願意給吧」、「我只知道小圓麵包我一直要，空姐直接把剩下的給我」、「飛短程的不知道，但飛長途的直接要泡麵就好了，我就要過四碗」。

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