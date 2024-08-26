開學｜嶺大校長秦泗釗歡迎1300名本科生入學　校方指入學取錄內地生高考成績上升

▲ 嶺大校長秦泗釗今日（26日）在開學禮致辭。（嶺大提供圖片）

嶺南大學今日（26日）舉辦2024/25學年新生迎新日及開學禮，迎來超過1,300名來自本港、內地以及海外的本科生。

校方披露新學年共獲取錄入讀的1年級內地生，平均高考成績較去年提升了15分（750分滿分），形容嶺大吸納世界各地的優秀學生，目標是成為數字時代下具影響力的文理綜合研究型大學。

嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗在開學禮致辭時提到，相信香港運動員在2024年巴黎奧運會的卓越表現啟發同學，並激發他們的鬥志，希望同學們在嶺大展開學習之旅時，能體現運動員的特質和精神，包括精益求精、未雨綢繆，以及通過參與大學的海外實習和交流活動，培養環球視野，並且要敢於追夢。秦泗釗亦提及，嶺大上屆畢業生平均年薪錄得5.8%增幅，形容是持續穩步增長。

秦泗釗指出，嶺大新成立的數據科學學院，旨在讓學生具備人工智能（AI）素養和慎思明辨的能力，形容AI是同學所需具備的技能，大學希望培養同學成為「前瞻者」，深入了解AI對人類和社會的影響，以及技術進步帶來的潛在機遇與挑戰。

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嶺大表示，自8月7日起已舉辦了多項線上和實體迎新活動，為進一步幫助學生適應新環境並豐富學習體驗，大學將於9月5日舉辦「校園生活嘉年華」，新生將有機會與秦泗釗互動交流，並設逾40個由學生社團、大學團隊和部門設立的宣傳攤位。

去年本港多間大學爆出懷疑性騷擾事件，嶺大後來禁止學生使用「迎新營」字眼，由嶺大學生會於下月13日起一連3日舉辦的營會，已改稱為「新生夏令營」，學生會亦自發容讓新生選擇是否「過夜」，活動亦配合校方建議避免身體接觸，盡量不要「掂到手」。

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