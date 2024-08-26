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電話騙案｜假冒PayMe職員騙取逾百人150萬元　10男女認串謀詐騙等罪

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

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區域法院。（資料圖片）

有詐騙集團疑假冒PayMe職員，訛稱要驗證帳戶等，騙取138名受害人戶口的驗證碼及交易密碼等，再操控銀行帳戶轉走款項，涉款逾150萬元。10男女今（26日）於區域法院承認1項串謀詐騙罪，以及12項洗黑錢或串謀洗黑錢罪。案情指，首被告在警誡下稱，曾購買載有5萬人個人資料的試算表；案件押後至2024年9月12日判刑，首被告則押後至2025年9月29日判刑，以待她於同案被告審訊中作供，其間各被告須還押。

10名被告依次為羅刋豫（22歲）、余嘉龍（21歲）、蘇駿傑（19歲）、楊夏威（27歲）、錢慧婷（22歲）、蘇俊元（21歲）、李富誠（22歲）、盧嘉謙（21歲）、吳思鳴（26歲）及羅錦荣（22歲）。

羅刋豫、余嘉龍、蘇駿傑及李富誠承認1項串謀詐騙罪；羅刋豫、余嘉龍、楊夏威、蘇俊元、李富誠、吳思鳴，以及羅錦荣共被控11項洗黑錢罪，當中李富誠承認3項洗黑錢罪，否認1項洗黑錢，以及羅錦荣承認1項洗黑錢罪，否認1項洗黑錢，其餘被告均承認1至4項洗黑錢罪。

至於串謀洗黑錢罪，羅刋豫則承認3罪；余嘉龍否認2罪，承認1罪；蘇駿傑否認1罪，承認1罪；錢慧婷承認1罪；李富誠承認2罪，否認1罪；盧嘉謙則承認1罪。所有否認的控罪則獲存檔法庭。

案情指，2022年1月至6月期間，138名受害人收到身分不詳的人來電，對方自稱是香港上海匯豐銀行有限公司所營運的流動支付服務 PayMe 職員。他們向受害人表示要驗證PayMe帳戶身分，要求受害人披露驗證碼、一次性密碼及交易密碼，以作驗證。由於來電者能說出受害人的個人資料及銀行資料，受害人相信對方是 PayMe職員，並披露驗證碼等。

在某些情況下，受害人向透露密碼後，PayMe帳戶內所持款項被轉帳至被告楊夏威、錢慧婷，以及盧嘉謙等人的銀行帳戶。在某些情況下，受害人PayMe帳戶先被增值，款項其後被轉帳至上述帳戶。各受害人 PayMe 帳戶轉走的金額介乎40元至4萬元不等，損失共逾150萬元。

於2022年1月1日至2022年6月29日，共70筆總值20.8萬元款項存入羅錦荣帳戶，大部分來自羅刋豫等人帳戶。

羅刋豫在警誡下稱，蘇俊元帶她「入行呃人」，余嘉龍、蘇俊元，以及李富誠均有參與行騙。羅刋豫又指，她曾以港幣2,500元向吳思鳴購買楊的Mox Bank帳戶，又指受害人的個人資料是由蘇俊元買來的，蘇俊元曾於WhatsApp 群組發送1個試算表給羅刋豫、余及李，當中載有5萬人的個人資料，例如姓名、香港身分證號碼及銀行帳戶號碼，各人共支付2萬元。

蘇駿傑則在警誡下承認，羅刋豫曾向他示範如何假扮 PayMe職員騙人，以及如何將受害人帳戶的錢轉走，若蘇駿傑成功騙到人，他便要向羅刋豫支付佣金。

記者：梁錦麟

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