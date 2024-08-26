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黑白殭屍丨龍炳基質疑王晶為何N次狙擊周星馳　勸晶哥忘記星爺：冇意思囉！

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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「白殭屍」龍炳基指王晶不時重提與周星馳恩怨。

王晶過近日在YouTube開個人頻道《王晶笑看江湖》，頭兩集講他與周星馳由最初認識，到後來合作《千王之王2000》反目的恩怨。

不過曾與周星馳合作主持兒童節目《430穿梭機》的「白殭屍」龍炳基，在日前於在其YouTube頻道就事件發表意見。

早已移民美國多年的龍炳基，一直有個人youtube頻道「有基生活」，他今次講及「王晶周星馳事件」前，先聲明移民後這30年來與周星馳沒接觸，對方的一切與他無關，他知道的事跟觀眾所知差不多。

王晶笑看江湖丨《與龍共舞》女主角原為邱淑貞　爆《赤裸羔羊》背後秘密

王晶在個人頻道《王晶笑看江湖》首兩集講與周星馳恩怨。

不認為王晶只拍爛片

至於王晶，龍炳基稱當年離開TVB後，曾在曾志偉的電影公司學寫劇本，有次「阿叻」陳百祥想拍一套鬼片，他其中一個負責度橋的成員。

有一晚圍度時，王晶出現，並問一個令眾人也不知如何回答的問題，龍炳基說︰「佢問阿叻，究竟呢一場戲、呢一個鏡頭個Point of view係邊個？呢一場戲講有啲古怪嘢出現令大家好驚嚇，我都諗一諗，究竟係觀眾好驚嚇，畫面入邊嘅主角好驚嚇，定係嗰啲古怪嘢令到某些嘢好驚嚇？嗰度隨時有3、4個Point of view，如果拍錯咗就變咗誤導觀眾。阿叻當時唔識答，我哋在座嘅都喺度諗，我哋都忽略咗呢樣嘢。」

由此他表示，對外界指王晶專拍爛片的說法有保留，稱︰「佢唔係淨係識拍爛片，我估佢只不過係睇餸食飯，預算多咪拍好啲，預算唔多但要快，咪要爛少少，趕時間嘛﹗我覺得嗰時嘅王晶唔係咁差㗎咋﹗」

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大牌明星耍大牌屬常事

然後，他再講對於王晶與周星馳關係決裂的睇法指，龍炳基認為與周星馳後來也涉獵幕後工作，而此時他與王晶關係不及無所不談屬可理解，因為免自己想到的點子透露讓對方知道。

另外，龍炳基直言周星馳在2000年的時候已是大牌明星中的大牌，形容對方「全地球有1/4人認識」，續指大牌明星耍大牌是常事，非周星馳專有。

龍炳基稱︰「點解大牌明星可以耍大牌？就係因為啲電影公司、經理人公司，好多幕後遷就慣佢哋，令佢哋可以肆無忌憚咁。如果所有大牌都會有咁嘅情况出現，咁係唔係淨係周星馳咁樣就唔得。好多演員唔合作到意想不到啦，大哥請嚟拍佢嘅戲，可以唔知遲到幾多個鐘。」

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勸王晶忘記周星馳

他表示《千王之王2000》牌面，周星馳中就最紅的一個，而且覺為此片反目一事，王晶過去在不同媒體講過N次，龍炳基說︰「當時睇牌面，嗰套戲真係周星馳最大。咁你就唔就佢呀？咁即係要就啦！咁係唔係一個罪呢？未至於需要不停咁鞭撻！如果要鞭撻，有好多人都畀人鞭撻到遍體鱗傷。」

龍炳基續稱：「香港、美國或其他地方，不知幾多大牌，我唔係要為周星馳辯駁，係將成件事解釋一次，睇吓係唔係值得。我覺得如果王晶畀啲時間，認真啲，佢早兩年拍嘅《追龍II》已經擺脫咗過往嗰啲比較爛片嘅風格。其實如果王晶改變吓，我諗佢唔需要成日提周星馳，可以將周星馳遺忘，因為冇意思囉！」

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龍炳基過寫意退休生活

現年61歲龍炳基在1982年報讀TVB第12期無綫電視藝員訓練班入行，在1991年移民美國佛羅里達州奧蘭多，曾當廚師。

2005年，他回流香港並應邀任烹飪節目主持，另外亦曾於路訊通任助理傳訊總監。後來回美國定居，在2020年新冠疫情開始前退休，開設個人Youtube頻道。

龍炳基與太太育有一女一子，現在26歲長女更已碩士畢業，龍炳基曾在去年底透露女兒將結婚。另外，在他的頻道影片內，身後常放有子女的照片，反映甚重視家庭。

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