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58歲林利最新近況曝光　大腸癌病癒憔悴現身

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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林利最新近況曝光。

前小虎隊成員林利於2017年患大腸癌，近日在節目《那些年那些歌》中分享近況，指自己曾罹患大腸癌，經常腹瀉上廁所，體能大不如前。

【侍母至孝】林利83歲媽媽患淋巴癌呼吸困難　孝順仔堅持帶病母回家全天候照顧

最新近況曝光

他又指患病後，調整生活步伐，宣布進入「半退休」狀態，決定專心調養身體。

成功抗癌的林利明白健康的重要，戒應酬戒煙酒，過著「宅男」般的生活，他說：「現在要學習慢活。」

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與太太感情穩定

2019年他再婚，跟台灣嫩妻Erin一直在台灣生活，當時林利為了在香港的媽媽、在台灣的太太，多次經歷隔離，港台兩地走，令太太有些不滿。

之後去年他曾與Erin鬧婚變，更爆出「已經沒有愛，何來性」的名句，在宣布離婚後未夠一個月，二人又極速復合，現時他們感情更勝從前，又不時放閃愛得甜蜜。

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林利 大腸癌 兩性關係 娛樂行業 娛樂人物職業

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