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Sick問識答｜亂擠暗瘡恐增發炎風險　醫生拆解3大留疤成因+治療方法

健康資訊

撰文： 倪慧雯

發布時間： 1 小時前

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熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

不少人都曾經受到暗瘡問題困擾，眼見臉上鼓起一個個紅腫濃瘡，難免會忍不住用手「擠一擠」，亦有女士會選擇到美容院針清或自行購買具控痘功效護理產品，企圖令暗瘡盡快消失，但上述種種方法原來都超錯？皮膚科專科醫生陳湧指出，暗瘡誘發因素繁多，處理不當亦容易留下疤痕，想要改善暗瘡問題，除了遵循正確護膚程序外，配合適當治療更可避免暗瘡復發，以及暗瘡疤痕形成機會。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜亂擠暗瘡恐增發炎風險 醫生拆解3大留疤成因+治療方法

成年人生暗瘡3大成因

暗瘡問題並非青少年專屬煩惱，不少成年人同樣會出現同樣問題，惟暗瘡影響外觀，不少人都會嘗試擠暗瘡、到美容院進行針清等護理，或嘗試用坊間暗瘡產品以預防及消除暗瘡。陳湧醫生解釋指，暗瘡誘發因素良多，除了青春期生暗瘡，一般成年人因荷爾蒙變化、化妝護理習慣、飲食問題等，同樣會誘發暗瘡生長：

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亂擠「膿頭」恐留暗瘡疤 醫生拆解3大成因

臉部長出暗瘡不僅紅腫刺痛，更會有礙觀瞻，不少人都會擠壓暗瘡或以針清，希望可加速暗瘡痊癒。陳湧醫生則表示，過分擠壓暗瘡可導致暗瘡內的穢物於皮膚內四散，當發炎範圍越廣泛、越深入，有機會增加發炎風險，而頻繁針清亦容易讓皮膚受損，令細菌容易進入毛囊，恐令暗瘡情況再度惡化之外，更可以導致暗瘡疤痕形成。

不過亦有部分患者從未擠壓暗瘡，但仍留下疤痕，陳湧醫生則解釋，假如暗瘡過大、堵塞時間較長，尤其已到達真皮層，便有可能會留疤，另外假如家族中較多人有暗瘡疤痕，患者亦會有較大機會留下暗瘡疤痕，而疤痕一般分為以下兩大類：凹陷型或增生型疤痕，嚴重個案可影響患者自信及社交。當暗瘡惡化越嚴重、維持時間越久，留疤風險亦會越大，因此嘗試過市面上各種暗瘡治療方法，暗瘡仍然未有改善，便應該盡早求醫：

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坊間產品對暗瘡成效有限

暗瘡頻生，市面上不少暗瘡產品標榜可有效淡印兼抑制暗瘡，惟陳湧醫生指這些產品多側重於消炎效果，並沒有太多預防暗瘡形成效果、亦沒有減少暗瘡印形成效果，因此如使用產品後暗瘡問題仍然未有改善，應考慮求醫接受藥物治療。

如今西醫方面的暗瘡治療有許多不同選擇，西醫會根據患者嚴重程度決定治療方針，假如患者膚況並不太嚴重，一般會使用外用藥物，當中又以維A酸較為常見，而新一代外用維A酸藥膏，除了可於短時間內改善凹凸洞外，其藥物耐受性高、副作用亦較少。

嚴重暗瘡個案則較側重於口服藥物，包括口服避孕藥、口服抗生素、口服異維A酸等，惟口服異維A酸雖然效果極佳，但最大問題是副作用較多，嚴重者更有可能影響肝臟及情緒等，因此陳湧醫生呼籲大眾發現暗瘡問題嚴重時，患者最好盡快求醫，讓醫生選擇適合的治療方法，再配合良好生活習慣，選用閉塞毛孔風險較低的護理產品，便可達至最佳治療效果。

暗瘡程度藥物類型  治療效果  副作用
症狀較輕微暗瘡
  • 新一代外用維A酸藥膏
  • 減少毛囊油脂分泌
  • 調節毛囊角質化及毛囊閉塞
  • 收細毛孔
  • 12周減少66.2%發炎暗瘡數量
  • 刺激膠原蛋白，快至兩星期改善凹凸洞
  • 藥物耐受性高
  • 副作用亦較少
中度及嚴重暗瘡
  • 口服避孕藥
  • 口服抗生素
  • 效果好
  • 避孕藥效果因人而異
  • 使用抗生素有機會產生抗藥性
極嚴重暗瘡
  • 口服異維A酸
  • 效果極佳
  • 可導致皮膚乾燥、嘴唇乾裂
  • 準備懷孕的婦女不宜使用
  • 罕見個案影響肝臟
  • 亦有機會影響情緒

4大正確護膚程序

想要解決暗瘡煩擾，陳湧醫生亦分享了4大護膚程序，強調正確護膚程序極為重要，用錯產品及處理方法恐會令皮膚情況每下愈況，絕對不容忽視：

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