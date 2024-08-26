  • 31°C
香港時間 : 2024826日 (一) 19:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藍色監獄｜首個香港官方限定店攻又一城　設人氣角色打卡位推多款首發周邊

親子好去處

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

即日起至9月1日期間，人氣動畫《藍色監獄》的首個香港官方期間限定店登陸又一城。

一向集結全城最潮玩意、引入炙手可熱動漫IP的又一城再次與羚邦集團合作，即日起至9月1日期間，為大家帶來人氣動畫《藍色監獄》的首個香港官方期間限定店。《藍色監獄》的原著漫畫累計出版數量已突破四千萬本，於日本動漫界獲獎無數，成功吸引大批粉絲，更被譽為當今最熱血和最受矚目的足球動畫。

日前舉行的《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪》首映禮亦大獲好評！《藍色監獄》首個香港官方期間限定店與同期在香港及澳門上映的電影《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪》成雙破竹，誓要再度掀起全城足球狂熱﹗

期間限定店入口處的龍門內有兩大人氣角色 凪誠士郎和潔世一的人偶坐陣，可愛而不失帥氣，絕對是難得的極佳打卡熱點！

位於又一城LG2層的《藍色監獄》香港官方期間限定店以足球場為主題，入口處的龍門內有兩大人氣角色 凪誠士郎和潔世一的人偶坐陣，可愛而不失帥氣，絕對是難得的極佳打卡熱點！期間限定店另一端的打卡牆，齊集多個人氣角色，歡迎大家瘋狂打卡！

期間限定店發售超過多款周邊商品，除了限量電影前賣券套裝，更有於香港首次公開發售的商品，包括背包、立牌、手提包、無線充電器等等。場內亦發售全新劇場版的香港首發商品包括萬年曆及T-Shirt，大家絕對不能錯過！另外，多款特別版商品，包括斜孭袋、可動毛公仔和潮流品牌New Era棒球帽亦提供現場預售，粉絲們敬請期待。

凡購物滿$300，即隨機贈送限量名信片一張(共4款)，滿HK$600即獲兩張，多買多送！

現場更有多項優惠大放送，凡購物滿$300，即隨機贈送限量名信片一張(共4款)，滿HK$600即獲兩張，如此類推，多買多送！Medialink 或Ani-Mall會員手持會員卡或會員證明到現場可享有獨家優惠。 詳情將會在又一城期間限定店內、又一城及羚邦集團的社交平台公布，敬請留意。

最新影片推介

童學園
甜藝尖子｜蘇君蕎棄升大學赴日追甜藝夢　回港開班授徒藉甜品傳遞正能量

此外，羚邦集團更於限定店期間推出手機八達通交易送禮活動，讓顧客免費領取《藍色監獄》精美人氣動漫禮物。顧客只要於限定店以手機八達通單次消費滿$300或以上，並預先購買或領取《藍色監獄 - EPISODE 凪》系列手機八達通卡面，於付款時向店員展示，即可獲得《藍色監獄》禮品一份，禮品會以先到先得的方式送予首900名合資格顧客，送完即止。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

主題列車｜港鐵四十五周年主題列車 周四彩虹站首航周六開放予公眾參觀
14:09 2024/08/21
主題列車｜港鐵四十五周年主題列車 周四彩虹站首航周六開放予公眾參觀
大眾點評︱香港39間餐廳上榜大眾點評「必吃榜」 西貢六福菜館：内地遊客增幅超過3成
14:21 2024/08/21
大眾點評︱香港39間餐廳上榜大眾點評「必吃榜」 西貢六福菜館：内地遊客增幅超過3成
時尚服飾丨東京Onitsuka Tiger 75周年紀念活動 展出75雙具歷史意義鞋款【附預約方法】
18:20 2024/08/16
時尚服飾丨東京Onitsuka Tiger 75周年紀念活動 展出75雙具歷史意義鞋款【附預約方法】

你可能感興趣

主題列車｜港鐵四十五周年主題列車 周四彩虹站首航周六開放予公眾參觀
14:09 2024/08/21
主題列車｜港鐵四十五周年主題列車 周四彩虹站首航周六開放予公眾參觀
大眾點評︱香港39間餐廳上榜大眾點評「必吃榜」 西貢六福菜館：内地遊客增幅超過3成
14:21 2024/08/21
大眾點評︱香港39間餐廳上榜大眾點評「必吃榜」 西貢六福菜館：内地遊客增幅超過3成
時尚服飾丨東京Onitsuka Tiger 75周年紀念活動 展出75雙具歷史意義鞋款【附預約方法】
18:20 2024/08/16
時尚服飾丨東京Onitsuka Tiger 75周年紀念活動 展出75雙具歷史意義鞋款【附預約方法】
商場活動 商場 好去處 著數優惠 品牌 日本 足球 又一城

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月26日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月26日 時間16:05）
網絡熱話｜九巴疑車廂太熱目擊者稱有「妹妹」中暑暈倒　車長被鬧拒開大冷氣真相神反轉
網絡熱話｜九巴疑車廂太熱目擊者稱有「妹妹」中暑暈倒　車長被鬧拒開大冷氣真相神反轉
升學路向︱鍾柔美DSE失手拒大學Offer 轉讀副學士冀用1年時間尋路向
升學路向︱鍾柔美DSE失手拒大學Offer 轉讀副學士冀用1年時間尋路向
遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」
遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」
中年好聲音丨龍婷避談婚姻狀況　首現身開腔回應與丘亞葵關係
中年好聲音丨龍婷避談婚姻狀況　首現身開腔回應與丘亞葵關係