藍色監獄｜首個香港官方限定店攻又一城　設人氣角色打卡位推多款首發周邊

▲ 即日起至9月1日期間，人氣動畫《藍色監獄》的首個香港官方期間限定店登陸又一城。

一向集結全城最潮玩意、引入炙手可熱動漫IP的又一城再次與羚邦集團合作，即日起至9月1日期間，為大家帶來人氣動畫《藍色監獄》的首個香港官方期間限定店。《藍色監獄》的原著漫畫累計出版數量已突破四千萬本，於日本動漫界獲獎無數，成功吸引大批粉絲，更被譽為當今最熱血和最受矚目的足球動畫。

日前舉行的《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪》首映禮亦大獲好評！《藍色監獄》首個香港官方期間限定店與同期在香港及澳門上映的電影《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪》成雙破竹，誓要再度掀起全城足球狂熱﹗

▲ 期間限定店入口處的龍門內有兩大人氣角色 凪誠士郎和潔世一的人偶坐陣，可愛而不失帥氣，絕對是難得的極佳打卡熱點！

位於又一城LG2層的《藍色監獄》香港官方期間限定店以足球場為主題，入口處的龍門內有兩大人氣角色 凪誠士郎和潔世一的人偶坐陣，可愛而不失帥氣，絕對是難得的極佳打卡熱點！期間限定店另一端的打卡牆，齊集多個人氣角色，歡迎大家瘋狂打卡！

期間限定店發售超過多款周邊商品，除了限量電影前賣券套裝，更有於香港首次公開發售的商品，包括背包、立牌、手提包、無線充電器等等。場內亦發售全新劇場版的香港首發商品包括萬年曆及T-Shirt，大家絕對不能錯過！另外，多款特別版商品，包括斜孭袋、可動毛公仔和潮流品牌New Era棒球帽亦提供現場預售，粉絲們敬請期待。

▲ 凡購物滿$300，即隨機贈送限量名信片一張(共4款)，滿HK$600即獲兩張，多買多送！

現場更有多項優惠大放送，凡購物滿$300，即隨機贈送限量名信片一張(共4款)，滿HK$600即獲兩張，如此類推，多買多送！Medialink 或Ani-Mall會員手持會員卡或會員證明到現場可享有獨家優惠。 詳情將會在又一城期間限定店內、又一城及羚邦集團的社交平台公布，敬請留意。

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此外，羚邦集團更於限定店期間推出手機八達通交易送禮活動，讓顧客免費領取《藍色監獄》精美人氣動漫禮物。顧客只要於限定店以手機八達通單次消費滿$300或以上，並預先購買或領取《藍色監獄 - EPISODE 凪》系列手機八達通卡面，於付款時向店員展示，即可獲得《藍色監獄》禮品一份，禮品會以先到先得的方式送予首900名合資格顧客，送完即止。

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