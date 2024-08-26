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睡眠養生｜靚太睡眠不足毛孔變大+皮膚鬆垂 即食呢7類食品晚上睡得安寧

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發布時間： 2 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

睡眠不足或者整晚乍睡乍醒，好不容易才捱到天光。顯而易見，這不是一個優質睡眠。偶然出現不足為奇。但長時間睡不安寧，好容易會使人變得脾氣壞、皮膚毛孔變大、皮膚鬆垂、衰老、高血壓等等。

同場加推：長期睡眠不足會造成的問題

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為了改善睡眠質素，除了足夠運動外，食物的吸收都十分重要。以下列出的食品有助你的大腦、身體變得放鬆舒坦，晚上睡得安寧。

一、鉀（天然的肌肉放鬆劑）：綠葉蔬菜、香瓜、百香果、奇異果、小番茄、全穀類。

二、鈣（能維持神經系統穩定運作）：動物奶或乳製品、小魚乾、紅莧菜、芥蘭、小白菜、黑芝麻。

三、色胺酸（幫助生成可以加深睡眠的血清素）：動物奶或乳製品、魚類、蛋類、香蕉、黃豆。

四、鎂（緩和過度活躍的神經活動）：綠葉蔬菜、全穀類、堅果類、黃豆、香蕉。

五、維他命B3俗稱菸鹼素（安撫暴躁、焦慮的情緒）：堅果類、豆類、肉類、動物奶或乳製品、全穀類。

六、維他命B6（改善神經緊張）：海鮮類、肉類、動物內臟、香蕉、菠菜。

七、維他命B12（維持腦細胞正常功能）：動物肝臟、貝類、魚類、蛋類、肉類。

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撰文 : 李韡玲

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